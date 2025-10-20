Así celebra Potes su Feria de todos Los Santos

La Feria de todos Los Santos de Potes es una fiesta que celebra la cultura ganadera y agrícola de esta villa de montaña; se trata de una feria que ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Regional porque combina la celebración de la tradición con la gastronomía y folclore local; y es que el origen de esta feria hay que buscarlo allá por el S.XIV y, dado que mantiene la esencia de aquellas primeras ferias sin dejar por ello de adaptarse a los nuevos tiempos, resulta ser un evento de lo más atractivo para los amantes de la montaña y del mundo rural.

Feria de todos los Santos. Potes | Imagen cortesía de Turismo de la Comarca de Liébana

Fue el 30 de julio de 1379 cuando Juan I de Castilla instauró esta feria como Privilegio Real ¿y en qué consistía entonces esta feria? En un encuentro entre agricultores y ganaderos que intercambiaban en Potes productos y ganado; es por eso que todavía hoy las calles empedradas de Potes se convierten en un gran mercado cada 2 de noviembre y se llenan de puestos de artesanía, quesos, embutidos, vinos… Si añadimos a esto el ambiente festivo, la música tradicional, los concursos y las exhibiciones ganaderas, nos resultará fácil entender que Potes, el 2 de noviembre, es una feria y una fiesta, un perfecto destino de todos Los Santos.

Comarca de Liébana | Imagen cortesía de Turismo de la Comarca de Liébana

Además, por si todo lo que nos ofrece esta Fiesta de Interés Turístico Regional que es la Feria de todos Los Santos de Potes fuera poco, no podemos olvidar que estamos en la comarca de Liébana, a los pies de los Picos de Europa, lo que nos permitirá disfrutar también de una de las montañas más emblemáticas de nuestro país.