Ruta del Argar: el Camino de Santiago de Lorca a Mora

Cuando hablamos del Camino de Santiago tendemos a imaginar una ruta con un principio etéreo y un final indiscutible, la Catedral de Santiago, ahora bien, lo cierto es que precisamente es ese principio que puede estar en cualquier parte el que hace que no haya un único Camino de Santiago aunque todas las rutas que forman parte de él tiendan a confluir cuando nos vamos acercando a ese destino, Santiago de Compostela en la emblemática Plaza del Obradoiro presidida por la Catedral en la que descansan los restos del Apóstol Santiago.

De entre todas las rutas que van confluyendo las unas en las otras rumbo a Santiago destacamos hoy una, la Ruta del Argar que une Lorca, en Murcia, con Mora, en Toledo y que atraviesa la zona de la Península Ibérica en la que, allá por la Edad de Bronce, se desarrolló la cultura argárica. ¿Te resulta extraño el nombre? No le busques significado porque en realidad no lo tiene, esta cultura, y por ende esta ruta, debe su nombre al lugar en el que se encontró el primer yacimiento que nos desvelaba cómo vivían los pobladores del sureste de la Península en la Edad de Bronce, era el yacimiento de El Argar en Almería.

La Ruta del Argar arranca en Murcia y cruza las provincias de Albacete y Ciudad Real antes de llegar a la de Toledo permitiéndonos visitar algunos de los pueblos, lugares y yacimientos arqueológicos más populares de esta zona de España:

En Murcia

Lorca | Pixabay

Lorca, punto de partida de esta ruta, merece una visita antes de que te pongas en camino: su castillo, hoy Parador de Turismo y Fortaleza del Sol, además el centro de la localidad es conjunto Histórico-Artístico por sus calles y edificios tanto civiles como religiosos agrupados alrededor de la Plaza de España y la del Caño; también hay museos interesantes como el de Bordados o el Arqueológico.

¿Otros lugares interesantes por los que pasa la Ruta del Argar antes de llegar a la provincia de Albacete? Son varios pero destacamos dos: Caravaca De la Cruz, donde se conserva la cruz de Caravaca que pasa por ser una de las reliquias más poderosas de la cristiandad y Moratalla, donde podrás visitar un conjunto de arte rupestre mediterráneo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En Albacete

Lagunas de Ruidera | Pixabay

Tazona, Socorros, Ferez, Elche de la Sierra, Riopar y Alcaraz son solo algunos de los pueblos de Albacete por los que pasa la Ruta del Argar aunque, probablemente, lo más interesante de esta provincia los descubrirás llegando ya a la de Ciudad Real: las Lagunas de Ruidera donde incluso podrás acampar en lugar de buscar hotel, hostal o albergue para descansar tras la caminata del día.

En Ciudad Real

Tomelloso | Imagen cortesía de Turismo de Tomelloso

En la provincia de Ciudad Real no solo querrás entretejen en Ruidera, también, y muy especialmente, en Tomelloso por sus calles, sus viñedos, sus bombos, sus huertas, sus canales…; y aun con todo lo que verás, degustarás, catarás y disfrutarás en Tomelloso, esta localidad no es única en las que querrás alargar tu estancia antes de ponerte de nuevo en camino porque, antes de llegar a la provincia de Toledo, pasarás por Alcazar de San Juan, corazón de la Mancha y tierra de Cervantes, el Quijote y sus molinos por excelencia.

En Toledo

Olivar en Mora, Toledo | Imagen cortesía de Mirazeichner, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

A la provincia de Toledo la Ruta del Argar entra por Villafranca de los Caballeros y sigue por Camuñas y Madridejos antes de llegar a Mora, donde termina regalándonos un patrimonio paisajístico único en el que reinan los olivares.

La Ruta del Argar es, en definitiva, más que un tramo del Camino de Santiago, es riqueza patrimonial, natural y arqueológica, es belleza y son algo más de 400 kilómetros así que, si quieres recorrerlos a pie de principio a fin, tendrás que reservarte, al menos, unos 13 días (y eso sin detenerte demasiado en el camino…).