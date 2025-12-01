laSextaLogotipo de laSexta laSexta
Estos son los dulces de Navidad más populares de Europa y dónde comprarlos

Si quieres comerte Europa en Navidad estos son los dulces que tienes que degustar y dónde tendrás que viajar para hacerlo.

Mesa dulce de Navidad

Mesa dulce de NavidadPexels

Áine Díaz
Si elaborásemos un mapa de Europa que incluyera todos los dulces típicos navideños no nos quedaría pueblo ni ciudad, mucho menos país, sin señalar y es que la Navidad se celebra dulcemente en todos los países de tradición cristiana; vamos a empezar por los más cercanos, los propios y los de nuestros vecinos portugueses, y llegaremos con el azúcar por las nubes hasta los países nórdicos y los del Este pasando antes por el Mediterráneo.

España y Portugal

Mazapán de Toledo
Mazapán de Toledo | Imagen de Tamorlan, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

En la Península Ibérica sabemos bastante de dulces navideños: estos días (porque en España los dulces navideños comienzan a degustarse en noviembre…) disfrutamos del turrón de Jijona y Alicante, de los polvorones y mantecados de Estepa, del mazapán de Toledo, del Roscón de Reyes de cualquier parte y del Bolo Rei (eso en Portugal…). Y eso ciñéndonos a los dulces navideños más populares de Europa poruque haber, ciertamente, hay más.

Países mediterráneos

Panettone
Panettone | Pxhere

En Italia la Navidad sabe más que a cualquier otro dulce a Panettone y a Pandoro, especialmente si visitas sus lugares de origen (Milán y Verona respectivamente); Francia entera, no solo su costa mediterránea, sabe a tronco de Navidad (buche de Noël); y en Grecia el dulce navideño por excelencia son las galletas, tanto las de mantequilla y almendra (kourabiedes) como las de miel y nuez (melomakarona).

Europa central y del este

Stollen
Stollen | Pxhere

En Alemania y en Navidad son de pan dulce y galletas: el pan dulce es el Stollen originario de la localidad de Dresde aunque en la actualidad se produce en toda Sajonia y las galletas más populares son las glaseadas de miel y frutos secos (lebkuchen) que empezaron a prepararse en Nuremberg y hoy se producen también en Baviera y en las regiones alpinas del país. En Polonia se degusta a placer el pan de jengibre especiado, en ocasiones relleno de frutas e incluso cubierto de chocolate (Pierniki) originario de Torun y en Hungría el Beigli, un rollo dulce relleno de nuez o amapola.

Norte de Europa

Galletas de jengibre
Galletas de jengibre | Pxhere

En Suecia el dulce de Navidad más degustado y disfrutado son las galletas de jengibre muy finas y crujientes (pepparkakor), en Dinamarca es el risalamande, un postre de arroz con leche fría con almendra y salsa de cereza que se prepara en todos los hogares daneses y se sirve también en los restaurantes del país; y en Finlandia el dulce navideño más popular es el joulutorttu, hojaldres con forma de estrella que se rellenan con mermelada de ciruela.

Islas Británicas

Christmas pudding
Christmas pudding | Pexels

Las galletas de jengibre llegan hasta Inglaterra aunque el dulce británico por excelencia es el Christmas Pudding, preparado con frutas secas y alcohol; los irlandeses preparan un bizcocho similar al Christmas Pudding inglés pero ellos, lógicamente, lo hacen con whisky irlandés, un whisky con el que también preparan trufas de chocolate.

Mercadillo de Navidad de Craiova, en Rumania
Viajestic» Destinos

