Estos son los dulces de Navidad más populares de Europa y dónde comprarlos

Si elaborásemos un mapa de Europa que incluyera todos los dulces típicos navideños no nos quedaría pueblo ni ciudad, mucho menos país, sin señalar y es que la Navidad se celebra dulcemente en todos los países de tradición cristiana; vamos a empezar por los más cercanos, los propios y los de nuestros vecinos portugueses, y llegaremos con el azúcar por las nubes hasta los países nórdicos y los del Este pasando antes por el Mediterráneo.

España y Portugal

Mazapán de Toledo | Imagen de Tamorlan, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

En la Península Ibérica sabemos bastante de dulces navideños: estos días (porque en España los dulces navideños comienzan a degustarse en noviembre…) disfrutamos del turrón de Jijona y Alicante, de los polvorones y mantecados de Estepa, del mazapán de Toledo, del Roscón de Reyes de cualquier parte y del Bolo Rei (eso en Portugal…). Y eso ciñéndonos a los dulces navideños más populares de Europa poruque haber, ciertamente, hay más.

Países mediterráneos

Panettone | Pxhere

En Italia la Navidad sabe más que a cualquier otro dulce a Panettone y a Pandoro, especialmente si visitas sus lugares de origen (Milán y Verona respectivamente); Francia entera, no solo su costa mediterránea, sabe a tronco de Navidad (buche de Noël); y en Grecia el dulce navideño por excelencia son las galletas, tanto las de mantequilla y almendra (kourabiedes) como las de miel y nuez (melomakarona).

Europa central y del este

Stollen | Pxhere

En Alemania y en Navidad son de pan dulce y galletas: el pan dulce es el Stollen originario de la localidad de Dresde aunque en la actualidad se produce en toda Sajonia y las galletas más populares son las glaseadas de miel y frutos secos (lebkuchen) que empezaron a prepararse en Nuremberg y hoy se producen también en Baviera y en las regiones alpinas del país. En Polonia se degusta a placer el pan de jengibre especiado, en ocasiones relleno de frutas e incluso cubierto de chocolate (Pierniki) originario de Torun y en Hungría el Beigli, un rollo dulce relleno de nuez o amapola.

Norte de Europa

Galletas de jengibre | Pxhere

En Suecia el dulce de Navidad más degustado y disfrutado son las galletas de jengibre muy finas y crujientes (pepparkakor), en Dinamarca es el risalamande, un postre de arroz con leche fría con almendra y salsa de cereza que se prepara en todos los hogares daneses y se sirve también en los restaurantes del país; y en Finlandia el dulce navideño más popular es el joulutorttu, hojaldres con forma de estrella que se rellenan con mermelada de ciruela.

Islas Británicas

Christmas pudding | Pexels

Las galletas de jengibre llegan hasta Inglaterra aunque el dulce británico por excelencia es el Christmas Pudding, preparado con frutas secas y alcohol; los irlandeses preparan un bizcocho similar al Christmas Pudding inglés pero ellos, lógicamente, lo hacen con whisky irlandés, un whisky con el que también preparan trufas de chocolate.