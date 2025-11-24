Luces de Navidad de Madrid: Así ha sido el espectacular encendido con fuegos artificiales

Este sábado 22 de noviembre tuvo lugar el espectacular encendido de las luces de Navidad de Madrid. Comenzó a las 19:30 horas aunque turistas y madrileños se reunieron en la Plaza de Cibeles mucho antes para poder asistir a la ceremonia.

El encargado de dar luz a la ciudad fue el bicampeón mundial de rally y cuatro veces ganador del París-Dakar, Carlos Sainz, y también contó con invitados muy especiales, como el cantante Pablo López, quien puso voz y música a la Navidad de Madrid.

Pero es que además, el encendido de las luces arrancó con un gran 'videomapping', titulado La energía de la Navidad, en la fachada del Palacio de Cibeles. Al pulsar el botón que encendía el alumbrado navideño, también hubo un gran show de fuegos artificiales que iluminaron la ciudad.

Las luces de Navidad de Madrid de este año cuentan con 7.134 cadenetas y 126 cerezos luminosos, 13 grandes abetos y otros motivos navideños, más de 13 millones de bombillas LED de alta eficiencia energética y sostenibilidad ambiental, priorizando ahorro energético y reducción de contaminación lumínica.

Horarios de las luces de Navidad de Madrid

De domingo a jueves: 18:00 – 00:00 h

Viernes y sábados: 18:00 – 01:00 h

7 de diciembre: 18:00 – 01:00 h

24 de diciembre y 5 de enero: 18:00 – 03:00 h

31 de diciembre: 18:00 – 06:00 h

Novedades de la Navidad 2025 en Madrid

Algunas de las novedades de la Navidad 2025 en Madrid son: