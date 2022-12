Jijona y Estepa, dos destinos perfectos para anticipar la Navidad

Seguro que sabes que el mejor turrón llega a tu despensa desde Jijona, en Alicante, y los mejores polvorones y mantecados lo hacen desde Estepa, en Sevilla pero ¿sabes lo que ambas localidades pueden ofrecerte además de sus ricos dulces navideños?

Jijona

A la localidad alicantina de Jijona le precede su fama, es más, la supera de largo porque hablamos de un pueblo de apoenas 7000 habitantes en el que se producen los turrones de Jijona y Alicante, los más deseados en Navidad.

Jijona está a unos 28 kilómetros de Alicante y, si bien la primera visita que querrás hacer será la que te lleve al Museo del Turrón, hay otros lugares que sin duda también atraerán tu atención: el Castillo de la Torre Grossa, el Convento Franciscano de la Virgen de Orito, la Iglesia de Santa María y la Ermita de Santa Bárbara son edificios de interés arquitectónico como también lo es la iglesia arciprestal de la Virgen de la Asunción, construida entre los siglos XVI y XVII aunque su historia es triste: en los años 70 sufrió un terrible incendio que destruyó por completo su decoración barroca ¿lo bueno? Fue reconstruido auque con otro estilo más propio del S.XX.

Jijona pueblo | Imagen de Lluket24 en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Estepa

Estepa es un pueblo pequeño de la provincia de Sevilla, no llega a los 15.000 habitantes, y es conocido no sólo por sues polvorones y mantecados sino también por ser el Balcón de Andalucía por su ubicación (en lo alto del cerro de San Cristóbal): en los días claros desde Estepa se ve no sólo Sevilla, también Córdoba o Málaga e incluso las cumbres de Sierra Nevada.

Estepa | Imagen de Frobles en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Aquí se producen mantecados, polvorones y otros dulces navideños, también es tierra de producción de aceite de oliva pero, si vistas esta localidad, no debes conformarte con degustarla; ¿qué no puedes dejar de ver en Estepa? Lo primero que querrás visitar son sus miradores, el llamado Balcón de Andalucía al que hacíamos antes referencia y también los Miradores de Los Tajillos; ¿más visitas imperdibles? Recorriendo el centro de la localidad irás descubriendo sus monumentos más destacados, que no son pocos, de hecho Estepa fue declarada conjunto histórico-artísitco ya en los años 60: la Torre del Homenaje y el recinto amurallado del Alcázar, la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, las iglesias de San Sebastián o del Carmen, la de Nuestra Señora e los Remediso y también los conventos de Santa Clara y San Franciso, eso ademásd e la casa palacio de los Marqueses de Cerverales y la torre de la Victoria.

