Torre del Clavero de Salamanca: historia y datos curiosos que te sorprenderán

No es ningún secreto que, con el paso del tiempo, la Torre del Clavero se ha convertido en uno de los monumentos de Salamanca más visitados. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente llama la atención por ser parte de esa casa señorial del clavero de la Orden de Alcántara, sino también por su sorprendente belleza que nos hace viajar al siglo XV.

La Torre del Clavero de Salamanca destaca por sus irregulares huecos y sus escudos de los Sotomayor y los Anaya, entre otras cuestiones. Algo por lo que deja en el aire si realmente fue don Francisco de Sotomayor, Clavero de la Orden de Alcántara, quien ordenó su construcción. Sea como sea, la gran mayoría de historiadores coinciden en que esta Torre se construyó como parte de ese palacio de Francisco de Sotomayor.

Este hombre, como clavero mayor, era el encargado de custodiar los clavos de la Cruz de Jesucristo en las procesiones. De ahí que la Torre lleve ese nombre. Si nos fijamos en esta edificación, y lo hacemos desde la calle Consuelo, parece que estemos contemplando un enorme castillo medieval o fortaleza militar.

Pero nada más lejos de la realidad, ya que se trataba de una Torre de una casa civil aunque señorial. Fue construida entre los años 1480 y 1490, por lo que cuenta con un estilo gótico. Además, tiene planta cuadrada y unos 28 metros de altura. En la parte superior de esta Torre del Clavero podemos apreciar una forma octogonal de sillería con un total de ocho garitas.

Torre Clavero. Salamanca | Imagen de Zarateman en Wikipedia, licencia de dominio público

Para rematar este diseño, en su cornisa podemos encontrar arquillos y modillones. Esto hace que, a vista de pájaro, nos evoque a algo tan característico de Salamanca como es el botón charro. En cuanto al interior, la Torre del Clavero tiene un total de cinco pisos que están perfectamente comunicados por una escalera de caracol.

Una Torre, convertida en prisión

Un dato que es real, aunque no lo parezca, es que la Torre del Clavero de Salamanca sirvió como prisión. En ese mismo lugar encarcelaron a todas y cada una de las personas que decidieron acabar con la vida de Inés de Castro, quien era amante del rey Pedro I de Portugal. Tras su cautiverio, fueron llevados a Lisboa para que se llevara a cabo su ejecución.

Tal es su belleza y su importancia histórica que a principios de junio de 1931, esta Torre fue declarada Monumento Nacional. Además, tras su rehabilitación y cesión por parte del dueño al Ayuntamiento de la ciudad, esta Torre alberga en la actualidad el Centro de Estudios Salmantinos.

La Torre del Clavero de Salamanca, a través de sus leyendas

Como suele ocurrir en este tipo de edificaciones, existe un gran número de leyendas. Una de las más conocidas habla de un fantasma negro que, por las noches, salía con un objetivo: asesinar a los caballeros de Doña María la Brava para, posteriormente, colgar sus cabezas en el punto más alto de esta Torre.

Otra de las leyendas, quizá una de las más populares, nos cuenta una trágica historia. Es la de dos enamorados cuyas familias pertenecían a bandos opuestos. Estamos hablando de Leonor, quien era hija del señor de la Torre del Clavero, así como Ramiro, hijo del señor de las Cuatro Torres.

Un 24 de diciembre era la fecha escogida para que ella se casara con un noble de la ciudad, algo que había acordado su padre. La joven, por su parte, dejó claro que antes sería monja que aceptar a su impuesto marido. Ella estaba profundamente enamorada de Ramiro. Antes de que se produjese la boda, los dos tenían pensado escaparse. De madrugada, Leonor colocó un largo cordón de seda que arrojó desde su ventana.

Torre Clavero | Imagen de LUIS ARACIL en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Ramiro y sus amigos sujetaron ese cordón, por lo que ayudaron a bajar a la muchacha. En una noche de neblina, lograron escapar juntos. Esa ceremonia clandestina iba a celebrarse en la Torre del Aire, en la Plaza de Santa Eulalia. Durante el banquete en ese palacio, se escucharon ruidos de armaduras. No tardó en entrar el padre de Leonor, con sed de venganza.

Ramiro se enfrentó a su suegro pero rechazó el hecho de batirse en duelo. Leonor se mostró algo más tranquila pero Sancho, su padre, estaba lleno de rabia. Tanto que mató con su espada a su propia hija. El novio no tarda en abalanzarse contra su suegro, por lo que termina igual que su reciente esposa. Tras lo sucedido, ambas familias se iban a enfrentar en una batalla en la Plaza del Corrillo.

Fray San Juan de Sahagún, señalando los dos ataúdes, pronunció un discurso por el que las dos familias firmaron la paz. La leyenda de Leonor y Ramiro termina con su enterramiento, ya que se dice que sus cuerpos descansan en la iglesia de San Pablo y Sancho Abarca, arrepentido de su decisión, donó el palacio a una orden religiosa aunque pidió que se conservara la Torre para poder recordar, para siempre, a su hija.

