El secreto de las aguas termales de Archena que los romanos sabían

La excavaciones realizadas en el último tiempo cuentan que en este lugar ya existía un balneario romano en el s. I d.C. Columnas, capiteles e inscripciones relacionadas con la salud se hallaron en los cimientos del actual balneario de Arachena. Aunque no fue hasta finales de 1500 en que estas aguas entraron en auge. Y desde entonces el interés en el poder de estas aguas ha ido creciendo.



Y es que el líquido del Balneario de Archena ha sido declarado de utilidad pública en 1869, por decreto. Se lo clasifica como sulfurado-sulfatado-clorurado-sódico-cálcico. Y emana del manantial a 52,5 ºC. Los baños aquí son recomendables tanto para recuperarnos de afecciones físicas como para lograr un descanso absoluto.



Actualmente, para visitarlas y disfrutar de sus beneficios puedes utilizar las instalaciones del Balneario Archena, que consta de 3 hoteles (dos de 4 estrellas y uno de 3) que ofrecen una ambientación diferente a nuestra estancia. Pero los tres tienen acceso a la galería termal y los servicios respiratorios. Además del SPA con piscinas termales y el circuito de aguas…. y unos jardines espectaculares para disfrutar de una caminata relajada en el templado clima de Archena.



Tanto si necesitamos relajarnos y descansar (además de mejorar el sistema de defensas de nuestro cuerpo), como si necesitamos enfocarnos en nuestras articulaciones o si queremos hacer un tratamiento de choque antienvejecimiento, éste es nuestro lugar.



Chau estrés, podrás decir, porque el tratamiento de Relajación Acuática Asistida promete hacernos llegar al relax extremo, ¿recuerdas cómo se sentía cuando no había complicaciones en la vida? Aunque en el Balneraio Archena tienes siempre más opciones para escoger: masajes, baños y tratamientos recomendados por los médicos del balneario. Así, con su ayuda, podremos encontrar la rutina adecuada para calmar los dolores causados por los desajustes de las vértebras, así como problemas respiratorios. Incluso, el poder de estas aguas nos ayudan en procesos dermatológicos.



El balneario puede visitarse sólo para realizar tratamientos o disfrutar de sus piscinas termales como para aprovechar algunos de sus paquetes que incluyen la estancia en el hoteles y el seguimientos continuo de profesionales que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos.



El SPA Piscinas Termales cuenta con instalaciones en el interior y en el exterior del complejo donde podrás poner en sintonía tu cuerpo con chorros cervicales y lumbares, corrientes de agua, cascadas, jacuzzis, camas de agua y la piscina infantil. Por supuesto que no falta el snack bar junto a la piscina para recargar las energías con ensaladas, tapas, platos combinados o arroces. Si prefieres algo más contundente, a unos pasos también está el Restaurante del Agua que ofrece hasta menús degustación.



Pero claro, es hora de un masaje para completar la sensación de bienestar que consigues en la piscina, ¿te apetece uno para tu espalda o piernas?… Quizá deberías decantarte por el Masaje Archena (que mejora la circulación de retorno, a la vez que reduce contracturas musculares. Produce relajación, sedación y descanso), o elegir uno con lodo o las duchas de agua termal. Si sientes que necesitas tratamientos que mejoran tu aspecto, tienes a tu disposición los de belleza y estética, además de peluquería para que te veas tan bien como te sientes.



Claro que estar en este balneario y no pasar por la Galería Termal… es casi imperdonable. Un auténtico templo del bienestar para realizar los tratamientos que tu cuerpo necesita.



Pero como seguramente querrás quedarte más tiempo, la opción es escoger uno de los tres hoteles del complejo. En el Hotel las Termas (4 estrellas) destaca la arquitectura estilo neo-nazarí. Posee una magnífica cúpula, restos del paso de los romanos finales del siglo I y, si en la entrada a la galería termal la Fuente de los Leones te suena conocida, que sepas que estás en lo cierto, ya que es una réplica de la que está en la Alhambra de Granada.



Aquí tienes los 8.000 m2 de SPA Piscinas termales (que también puedes disfrutar si te registras en los otros hoteles). Es ideal para el descanso extremo. Es más, el equipo médico del hotel se alían con los chef del restaurante para ofrecerte una carta que potenciará tu bienestar.



El segundo hotel del complejo es el Hotel Levante (4 estrellas) con sus amplias habitaciones es una excelente opción, al igual que el Hotel León (3 estrellas) ideal para realizar eventos o bodas.



¿Y si vas con niños? Puedes pasar una tarde divertida en la piscina infantil o aprovechar los servicios del Mini-Club para peques de 3 a 12 años. Donde abundan las actividades para que ellos se lo pasen genial mientras tú descansas.



Podemos completar la visita a la región de Murcia, en una escapada temática visitando el Museo Arqueológico Los Baños para conocer en profundidad, cómo eran las Termas romanas y conocer más del Imperio que hizo de los baños medicinales todo un acontecimiento social.



Balneario de Archena