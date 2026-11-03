Estados Unidos exige desde hoy un nuevo documento para poder embarcar en sus vuelos

A partir de hoy, 3 de noviembre, los viajeros que vuelen a Estados Unidos tendrán que cumplir un nuevo requisito antes de subir al avión. Las autoridades estadounidenses exigirán una declaración sanitaria firmada para reducir el riesgo de introducción del virus del ébola en el país.

La medida entrará en vigor a las 23:59 horas de la costa este de Estados Unidos y afectará a todas las personas que embarquen en un vuelo internacional con destino al país. La obligación se aplicará con independencia de la nacionalidad del pasajero o del aeropuerto desde el que inicie su viaje.

El documento deberá confirmar que el viajero no ha estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos al vuelo. También se tendrá en cuenta haber realizado una escala en un aeropuerto de este país, aunque el pasajero no haya salido del avión ni de las instalaciones aeroportuarias.

La exigencia afectará igualmente a quienes utilicen Estados Unidos como lugar de tránsito para continuar posteriormente hacia otro destino. Por tanto, hacer una escala en un aeropuerto estadounidense no eximirá de presentar la declaración antes del embarque.

Las compañías aéreas serán las encargadas de comprobar que el formulario está cumplimentado y firmado. Podrá presentarse en formato físico o digital y cada pasajero deberá contar con su propia declaración. En el caso de los menores o de las personas que no puedan firmarla, podrá hacerlo un progenitor, tutor o representante autorizado.

Quienes hayan estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores no podrán embarcar en vuelos con destino a Estados Unidos hasta que haya transcurrido ese periodo, salvo que obtengan una autorización específica de las autoridades estadounidenses. El viaje podrá retomarse a partir del día 22 desde la salida del país.

La nueva declaración sanitaria no sustituye al resto de documentos necesarios para entrar en Estados Unidos. Los viajeros deberán seguir llevando un pasaporte válido y, cuando corresponda, un visado o la autorización electrónica ESTA.

Las aerolíneas tendrán que conservar una copia de las declaraciones durante al menos 42 días después de la llegada del vuelo. La medida forma parte de la respuesta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ante el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo. El organismo estadounidense señala que el riesgo general para la población y los viajeros continúa siendo bajo.