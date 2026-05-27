Los pueblos mágicos de España celebrarán su encuentro anual en Padrón

Son ya más de 160 los pueblos que integran la red de Pueblos Mágicos de España, una iniciativa sin ánimo de lucro que lleva ya 10 años enalteciendo la riqueza patrimonial y natural de cientos de pueblos españoles, pueblos entre los que está Padrón, un pueblo gallego íntimamente ligado a Rosalía De Castro y su legado además de al Camino de Santiago que, solo por eso, se nos antoja el pueblo mágico por excelencia y no debemos ser los únicos que pensamos así porque es precisamente Padrón el pueblo elegido para celebrar el encuentro anual de Pueblos Mágicos de España que se celebrará a finales del próximo mes de octubre.

Padrón será el escenario de este encuentro en el que participarán, del 23 al 25 de octubre, más de 350 asistentes con el fin de servir de invernadero de alianzas y proyectos que permitan desarrollarse más y mejor a estos pueblos mágicos articulando estas propuestas en tres grandes ámbitos: los propios Pueblos Mágicos, Lugares Mágicos (en las zonas de influencia de estos pueblos) y Empresas Mágicas (que son las que promueven y desarrollan estos proyectos). Este encuentro es, además, lugar de presentación de nuevos Establecimientos Mágicos (restaurantes, alojamientos, comercios, experiencias turísticas…) aunque para eso habrá que esperar a octubre.

Panorámica de Iria Flavia | Imagen cortesía de Pueblos Mágicos de España y Ecosistema Mágico de España

Para lo que no hay que esperar a octubre es para conocer Padrón, el Pueblo Mágico en el que se celebrará este gran encuentro ¿sabes qué es lo que hace de Padrón un pueblo mágico? Por una parte están sus vínculos con el Camino de Santiago, vínculos que lo son de leyenda porque, según reza, los restos del apóstol Santiago tras su martirio llegaron a Santiago en barco y el desembarco fue el puerto romano e Iria Flavia, muy cerca de Padrón, localidad que por lo demás es parada esencial del Camino de Santiago que, no es un camino sino varios y Padrón está en el Camino Portugués. Si es la espiritualidad lo que te encamina a Padrón tu visita imperdible está es la Iglesia de Santiago.

Además, Padrón es una localidad íntimamente ligada a la cultura gallega porque aquí vivió y murió Rosalía De Castro, emblema indiscutible de la literatura gallega a través de sus poemarios tanto escritos en gallego (Follas Novas y Cantares Gallegos) como en español (En las Orillas del Sar), de hecho la Casa Museo de Rosalía de Castro es una de las visitas imperdibles de Padrón.

¿Más lugares a visitar en Padrón además de la Iglesia de Santiago y la Casa Museo de Rosalía de Castro? El Paseo del Espolón, que discurre junto a las orillas del Sar, el Jardín Botánico Artístico, que es uno de los jardines más antiguos de Galicia, el Convento del Carmen e Iria Flavia, en cuyo cementerio está la tumba de Rosalía de Castro; el Mercado Dominical nos ofrece también una cita de lo más interesante por lo que tiene de mercado tradicional y por supuesto no puedes marcharte de Padrón sin degustar sus pimientos, sabiendo que unos pican… y otros non.