Las 5 rutas en kayak más espectaculares de España

Costas volcánicas, cañones fluviales, calas escondidas, ríos que atraviesan montañas... España, a lo alto y ancho de su territorio, tiene multitud de paisajes de lo más variados ideales para recorrer en kayak. Algunas travesías son aventureras, perfectas para aquellas personas acostumbradas a este deporte acuático. Otras son mucho más tranquilas, por lo que resultan ideales para aquellos que quieren probar la experiencia. Pero sea cual sea el grupo al que tú perteneces, lo que está claro es que, cuanto más bonita sea la ruta, mejor. Por eso, hemos recopilado cinco preciosas.

Cabo de Gata, Almería

Arrecife de las Sirenas en el Parque Natural de Cabo de Gata | Imagen de Martyn Thompson (Cabo de Gata Photography), licencia: CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

No existen dudas al respecto: el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar es uno de los mejores lugares de España para practicar kayak de mar. De este modo se pueden ver acantilados volcánicos que esconden cuevas, arcos naturales y pequeñas calas inaccesibles por carretera. Las rutas entre La Fabriquilla, San José o Monsul son de las más conocidas, así que seguro que, si te decantas por ellas, las haces con muchas otras personas alrededor.

Descenso del Sella, Asturias

Escultura representativa del Descenso del Sella | Imagen de Zarateman, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Tan bonito es el descenso del Sella que incluso Melendi lo nombra en su canción 'Asturias', allá por 2003. Puede que a ti te suene desde entonces, o puede que no. El caso es que, si hablamos de las rutas en kayak más bonitas de España, esta no puede faltar. Deporte, paisaje y ambiente festivo se unen en una travesía que cruza bosques, praderas y pequeños y suaves rápidos. Sin duda, es perfecta para principiantes.

Arribes del Duero, Castilla León

Arribes del Duero | Imagen de Antramir, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Nada que ver con la anterior tiene que ver la ruta por los cañones de los Arribes del Duero, que discurre entre paredes verticales de más de 200 metros de altitud. Las aguas aquí son tranquilas y, aunque no es muy conocida, permite disfrutar de unos paisajes increíbles.

Calas escondidas de Menorca

Cala Trebalúger | Imagen de Gabriel Vidal Álvarez (Gabriel Vidal), licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Menorca cuenta con calas a las que no se puede acceder en coche. A ellas se debe llegar o a pie, a veces después de largas caminatas, o en kayak. Hacerlo de la segunda de las maneras ofrece un aliciente: permite descubrir cuevas marinas y playas vírgenes.

Hoces del Duratón, Segovia

Hoces del río Duratón | Imagen de Carlos Delgado, licencia: CC BY-SA 3.0 ES, via Wikimedia Commons

Por último, debes saber que el Parque Natural de Hoces del Río Duratón ofrece la que, para muchos, es una de las rutas fluviales más bonitas del centro de España. Entre cañones de roca caliza, quien decide disfrutar de este trayecto en kayak puede, además, tener la oportunidad de avistar buitres leonados sobrevolando el río.