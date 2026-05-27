Todo sobre Torreciudad: ¿por qué se construyó este ‘Santuario’ junto a una antigua ermita?

Ponemos rumbo a la provincia de Huesca, concretamente hasta el término municipal de Secastilla, en la comarca de Ribagorza del Alto Aragón. Allí nos encontramos con una construcción de lo más sorprendente e impactante, como es el Santuario de Torreciudad. Está dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles. Es importante destacar que, aunque se denomine santuario, lo cierto es que el templo no fue erigido formalmente como tal. La nueva edificación fue obra del arquitecto Heliodoro Dols, fue inaugurado en 1975 y en él se venera la imagen de una Virgen que data del siglo XI.

Entre otras tantas cuestiones, hay que mencionar el origen del nombre Torreciudad, que proviene de una vieja torre de vigilancia de época árabe cuyas ruinas están a unos metros de la antigua ermita. Por si fuera poco, la construcción del actual templo fue promovida por deseo expreso de Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei.

Santuario de Torreciudad, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que la Virgen que alberga es una talla románica que data del siglo XI. Desde hace siglos, en un saliente sobre el río Cinca está situada una ermita. Históricamente, pertenecía al término municipal de Bolturina pero, al quedar la población deshabitada, el término se integró al de Secastilla. La devoción a Nuestra Señora de los Ángeles llegó a tener mucha importancia entre los habitantes de poblaciones cercanas.

Es más, en 1904, Josemaría Escrivá de Balaguer, con tan solo 2 años, fue llevado en peregrinación hasta la ermita en brazos de su madre. Y todo porque sufría una grave enfermedad que podría tener un fatal desenlace. Es por eso que sus padres pidieron a la Virgen por su curación. Una vez superada la enfermedad, fue llevado en lomos de caballería desde Barbastro hasta Torreciudad.

Interior del Santuario de Torreciudad | Imagen de José Luis Filpo Cabana, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Por ese mismo motivo, en la década de 1960, Josemaría Escrivá de Balaguer tomó la decisión de construir un nuevo santuario en agradecimiento a la Virgen, aledaño al antiguo que data del siglo XI. El 2 de enero de 1970 se iniciaron las obras y, meses después, Josemaría Escrivá visitó Torreciudad, y lo hizo 66 años después de aquella visita que realizó junto a sus padres.

El templo que conocemos en la actualidad se inauguró el 7 de julio de 1975 y fue construido por Heliodoro Dols, reconocido arquitecto, entre 1970 y 1975 y a solo unos metros de la ermita. Destaca especialmente por la variedad de formas, creadas con un único elemento constructivo como es el ladrillo a caravista. Eso sí, para las ventanas y esquinas utilizó el alabastro.

El templo cuenta con dos plantas, una nave principal y una cripta con cuatro capillas, que son la de la Virgen de Loreto, la de la Virgen de Guadalupe, la de la Virgen del Pilar y la de la Sagrada Familia. Cabe destacar que la edificación queda perfectamente enmarcada por una explanada cerrada por arquerías, por lo que está preparada para recibir a miles de personas.

Como curiosidad, en junio de 1979, ETA cometió en Torreciudad su primer atentado terrorista en Aragón, utilizando una bomba de aproximadamente 10 kilos de goma-2 que provocó serios daños materiales en la edificación.