Iglesia matriz de la Concepción: ¿sabías que es uno de los templos católicos más antiguos de las Islas Canarias?

Ponemos rumbo a Santa Cruz de Tenerife, donde nos encontramos con un gran número de monumentos y construcciones verdaderamente sorprendentes, como es el caso de la Iglesia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción. Se trata del templo principal de la ciudad, por lo que popularmente es conocida como la “Catedral de Santa Cruz”. Desde 1983, es Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento.

Iglesia matriz de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, a través de su historia

Para comenzar, debemos saber que fue edificada sobre una primera ermita que erigieron los conquistadores españoles poco después de desembarcar en las costas de Añazo. De hecho, en ese lugar, fue donde se celebró la primera misa cristiana constatada en la isla de Tenerife tras la fundación de la ciudad. Por lo tanto, estamos ante una de las construcciones católicas más antiguas de estas islas. En 1499 se iniciaron las obras para construir una iglesia dedicada a la Santa Cruz, fundada por el padre Juan Guerra. De hecho, fue uno de los primeros templos que se erigieron en esta isla.

No fue hasta 1638 cuando la parroquia cambió su nombre original por el de Nuestra Señora de la Concepción. Años más tarde, concretamente en 1652, el templo fue arrasado por un incendio, pero se procedió a su reconstrucción al año siguiente. Cabe destacar que su torre es del año 1786. Con el paso del tiempo, y tras la reconstrucción del siglo XVII, se fue ampliando por lo que, de forma definitiva, quedó con planta de cruz latina, cinco naves, capillas laterales y crucero con cúpula.

Interior de la Iglesia de la Concepción de Santa Cruz | Imagen de Zitumasina, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Iglesia matriz de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, a través de sus características

Entre los muchos elementos a destacar de este templo, llama la atención la cantidad de tumbas y lápidas pertenecientes a hombres con una gran influencia en la historia de esta ciudad. El techo interior está cubierto por artesonados mudéjares, mientras que el Altar Mayor es de estilo barroco-churrigueresco y está presidido por el camarín que guarda la imagen de la Inmaculada Concepción.

No podemos dejar de mencionar su imponente órgano, que pertenece a la casa Bevington and Sons y fue traído de Londres tras su adquisición en 1862. En esta Iglesia matriz de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife se halla la imagen de María Santísima de la Esperanza Macarena y también la de Nuestro Padre Jesús Cautivo.

Por si fuera poco, junto al retablo de Santiago el Mayor, patrono de la ciudad, encontramos a la Virgen del Perpetuo Socorro. Todo ello sumado a la imagen del Santísimo Cristo del Buen Viaje, que toma su nombre por las despedidas de los emigrantes a América.

Es importante destacar de este templo la capilla de la Familia Carta, que data de 1740. Fue el capitán Matías Rodríguez Carta quien ordenó su construcción para ser utilizada como panteón familiar. Y todo después de que, en 1738, consiguiese autorización de las autoridades eclesiásticas. Sin duda, esta capilla es uno de los grandes tesoros de esta impresionante iglesia que podemos encontrar en Santa Cruz de Tenerife.