Murcia, una región entre flores y playas

Si hay una región que pueda hacer bandera a un tiempo y a la vez de su primavera y su verano esa es, sin duda, la región de Murcia porque no solo nos ofrece su cálida costa mediterránea con sus estupendas playas sino que, antes de que el calor apriete, florece como pocos lugares en el mundo y pinta un espectáculo de colores en sus campos.

Si en verano es la costa de la región de Murcia la que nos atrae de norte a sur y de sur a norte, en primavera es su interior, en concreto el norte de sus zonas de interior porque Moratalla, Cieza, Mula y el Valle de Ricote son las zonas más famosas por su floración primaveral: primero los almendros, después el melocotón, el azahar y la lavanda, así florece Murcia:

Mula, en Murcia | Imagen cortesía de Turismo de la Región de Murcia

Los almendros florecen en Mula en la que pasa por ser la primera floración de Europa (sucede entre los meses de enero y marzo); si Mula se tiñe de blanco con los almendros en flor, Cieza lo hace de rosa por la flor del melocotón, también de otros árboles frutales como nectarinos, paraguayos, ciruelos y albaricoqueros; esta floración que no solo se celebra con ferias y mercadillos, también con rutas guiadas para disfrutar de la belleza de este espectáculo natural que sucede entre febrero y marzo.

El Valle de Ricote pasa por ser un jardín de sensaciones cuando florece el azahar hacia el mes de abril y nos ofrece experiencias únicas como la práctica de yoga entre limoneros porque en este valle los cítricos (no solo los limoneros, también naranjos y mandarinos) son los frutales dominantes; Moratalla es la última zona de Murcia en florecer porque la lavanda se hace esperar aunque la espera merece la pena porque de junio a agosto su belleza sobrecoge: la floración de la lavanda en Moratalla pasa por ser la más fotogénica del verano.

Playa de los Cocedores, Murcia | Imagen cortesía de Turismo de la Región de Murcia

¿Y en cuanto a las playas? Las hay para todos los gustos: playas salvajes, nudistas, fluviales, de las que admiten mascotas, playas deportivas, accesibles, especialmente recomendadas para quienes viajan con niños… ¿Localidades más recomendadas para quienes viajan a Murcia en verano con la intención de disfrutar de sus playas? Águilas, Mazarrón, el litoral de Lorca o Cartagena, el Cabo de Palos, La Manga y el Mar Menor.

Si buscas las mejores playas de Murcia tienes que visitar el Parque Regional Calblanque, es ahí donde están Playa Larga y la Playa de Calblanque además de bonitas calas como la Dorada o Arturo; otra playa famosa de Murcia es la de los Cocedores, famosa por sus cuevas y por ser muy fotogénica y también la de Bolnuevo, popular por su paisaje que parece extraterrestre por sus peculiares formaciones rocosas; la Playa de la Llana es famosa por ser larga y estar junto a una salinas además de por tener muy cerca a los flamencos.