3 piscinas de Madrid a las que puedes entrar gratis si tienes menos de 31 años

Recientemente te contábamos que las piscinas municipales de Madrid ya están abiertas. Y es que como cada año, la temporada en la capital comienza también coincidiendo con el Día de San Isidro (15 de mayo).

La mayoría de piscinas regionales (más de 25) estarán abiertas hasta el 7 de septiembre, pero... ¿sabes que si tienes menos de 31 años puedes entrar gratis a 3 de ellas?

Las piscinas de las instalaciones de Canal de Isabel II, San Vicente de Paúl y el Parque Deportivo Puerta de Hierro son de acceso gratis para todas las personas que tengan el Carné Joven, válido hasta los 31 años de edad.

Piscina Municipal Canal de Isabel II de Madrid | Ayuntamiento de Madrid

Tal y como se puede leer en la web de la Comunidad de Madrid: "Los poseedores del Carné Joven de la Comunidad de Madrid disponen de una promoción de acceso gratuito a las piscinas, como resultado del acuerdo entre la Dirección General de Deportes y la Dirección General de Juventud".

Cómo comprar las entradas

Esta promoción está limitada al 10% del aforo en cada instalación, una vez agotado este cupo, se podrá adquirir la entrada de Carné Joven con el 20% de descuento habitual. La entrada hay que adquirirla igualmente a través del Portal de inscripción en actividades y reserva de espacios o la app DEPORTESCM y es necesario estar registrado para hacerlo.

Además, es imprescindible presentar en la instalación la entrada (código QR), el carné joven válido (amarillo o digital) y el DNI para acceder a la piscina. El cupo está limitado a una entrada por usuario y día.

El horario de estas piscinas es de 11:00 a 19:45 horas y para las personas que no poseen el Carné Joven de la Comunidad de Madrid los precios generales para estas 3 piscinas son los siguientes: