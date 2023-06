Las mejores playas de la región de Murcia (y de Carlos Alcaraz)

300 días de sol al año y una costa plagada de playas mediterráneas, llamada Costa Cálida, tienen la culpa de que la Región de Murcia, que lo es también del popular tenista Carlos Alcaraz, sea uno de nuestros destinos favoritos cuando llega el verano y es que sus playas tienen un atractivo tal que resulta imposible no querer pisarlas y disfrutarlas desde el primer día de calor de verano hasta el último; ahora bien, desde San Pedro del Pinatar hasta Águilas pasando por el Mar Menor, la Región de Murcia nos ofrece cientos de playas para todos los gustos: nudistas, ecoplayas, con bandera azul, vírgenes, accesibles, que admiten perros, fluviales... ¿Cuáles son las mejores? ¡Todas! pero las que listamos a continuación son nuestras favoritas:

La Llana en San Pedro del Pinatar

En realidad no se trata de una playa sino de tres ubicadas en el extremo norte de la Manga del Mar Menor (Las Salinas, Punta de Algas y la Barraca Quemada); son 3 kilómetros de playa en un mundo natural de dunas, salinas y playas ¿su inconveniente? Su inconveniente es a la vez una ventaja: sólo se puede acceder a ellas caminando o en bicicleta pero esta dificultad en su accesibilidad hace que no esté masificada ni tan siquiera en los días más cálidos del verano. Una aclaración: la playa de las Salinas tiene accesos habilitados para minusválidos, no así Punta de Algas ni la Barraca Quemada.

La Manga del Mar Menor | Pixabay

Playa Paraíso en Cartagena

Es una playa semiurbana en la Manga del Mar Menor, nos ofrece un kilómetro de largo para pasear a placer y tanto salinas como dunas de interés ecológico en sus inmediaciones ¿el inconveniente? Suele estar masificada en verano...

Calblanque en Cartagena

El Parque Regional de Calblanque guarda algunas de las mejores playas de la Región de Murcia, está en Cartagena camino de La Unión ¿la más espectacular de todas ellas? la Playa de Calblanque, una cala de 300 metros, arena fina y dorada, aguas transparentes... un paraíso mediterráneo y murciano inolvidable.

Playa de Bolnuevo en Mazarrón

Esta playa es paradisíaca por su arenal dorado y su mar transparente pero lo que la hace inconfundible y única es su paisaje, las Erosiones de Bolnuevo, un paisajes kárstico junto al mar en el que tomarás las fotos de playa más sorprendentes que nunca te hayas hecho. Además están en Mazarrón, un pueblo de vida y verano de los más populares y animados de la región.

Bolnuevo | Pixabay

Playa de Poniente en Águilas

Águilas es uno de los pueblos más populares del verano murciano y no es para menos: es un pueblo grande, animado, divertido... y cuenta con una playa urbana espectacular, la de Poniente ¿lo mejor de esta playa? Está protegida de los vientos de levante por el cerro del castillo así que aquí el buen tiempo está prácticamente garantizado.

La Carolina en Águilas

La Carolina está ya camino de Almería, es una playa de escándalo entre los acantilados de gredas amarillas; no sólo es espectacular como playa, el paisaje de esta zona está protegido e incluido en la Red Natura 2000.