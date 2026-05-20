El pueblo medieval de Cantabria al que Jean-Paul Sartre llamó "la villa más bonita de España"

Santillana del Mar, en Cantabria, es conocido popularmente como "la villa de las tres mentiras" ya que "no es santa, ni llana, ni tiene mar". Y es que este pueblo medieval es uno de los más visitados y bonitos de nuestro país.

Pero no lo decimos solo nosotros, sino que el filósofo francés Jean-Paul Sartre quedó tan fascinado por su arquitectura medieval y sus calles empedradas durante su visita que la bautizó popularmente como "la villa más bonita de España".

Santillana del Mar, Cantabria | iStock

Tal y como recoge The Guardian, en 1935, Jean-Paul Sartre visitó la ciudad con Simone de Beauvoir y unos años más tarde, Santillana aparece en La náusea, la primera novela de Sartre, cuando el narrador señala una fotografía y la describe como "la ciudad más bonita de España".

Qué ver y hacer en Santillana del Mar

Si visitas Santillana del Mar tienes que empezar por su casco histórico medieval, declarado Conjunto Histórico-Artístico, donde encontrarás las calles más conocidas: la calle Juan Infante y la calle Santo Domingo, dos vías llenas de tiendas artesanas, restaurantes y edificios históricos.

Uno de los lugares imprescindibles es la Plaza Mayor, también conocida como Plaza Ramón Pelayo. Rodeada de edificios históricos y soportales, es el auténtico centro neurálgico de la villa y uno de los rincones más fotografiados.

Aquí se concentran algunas de las construcciones más emblemáticas de Santillana del Mar y es habitual encontrar terrazas y visitantes disfrutando del ambiente medieval del pueblo. Además, desde esta plaza parten varias de las calles principales del casco histórico.

Muy cerca de la Plaza Mayor está la Colegiata de Santa Juliana, el corazón y origen del pueblo. El templo es del siglo XII y destaca por su claustro románico, donde cada capitel cuenta una historia diferente tallada en piedra (animales mitológicos, escenas bíblicas y combates).

Entre los edificios más destacados de Santillana del Mar están la Torre del Merino, la Torre de Don Borja, el Palacio de Velarde, y la Casa de los Hombrones.

A pocos kilómetros del centro se encuentran las mundialmente famosas Cuevas de Altamira, uno de los yacimientos prehistóricos más importantes del planeta y declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La cueva original tiene actualmente un acceso muy restringido para garantizar su conservación, pero la visita sigue mereciendo muchísimo la pena gracias al museo y a la Neocueva.