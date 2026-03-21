Cieza y sus campos de melocotoneros rosas: una excursión perfecta a mitad de marzo

Mediados de marzo es una época ideal para hacer excursiones en las que disfrutar en directo de la floración de muchos terrenos agrícolas. Y es que es en este momento cuando determinados árboles empiezan a formar sus frutos, creando todo un espectáculo natural repleto de color. Es lo que ocurre precisamente en el lugar que protagoniza estas líneas: Cieza, un municipio de la Región de Murcia, famoso por su producción de melocotón.

Cuando se acerca la primavera, los melocotoneros de la capital de la comarca de la Vega Alta del Segura se convierten en el objetivo de muchos fotógrafos y amantes del senderismo. Aunque lo cierto es que también resulta agradable pasear por los campos relajadamente, sin más pretensión que la de pasar un buen rato al aire libre.

Durante estas semanas, los árboles de los huertos frutales de Cieza cubren los valles de flores de color rosa intenso y blanco puro. Los campos de melocotoneros en flor, además, contrastan con las sierras de alrededor y los ríos que las atraviesan, dando lugar a estampas dignas de cualquier postal.

Flor del melocotón. Cieza | Pixabay

No cabe duda que la floración de los melocotoneros de Cieza es uno de los grandes atractivos de la Región de Murcia, y también uno de los paisajes más bonitos de la primavera en el sur del país. Aunque en relación a esto, hay algo que debes saber: a veces, se trata de una primavera adelantada. Y es que la floración de estos árboles no tiene fecha exacta, sino que depende del clima. De este modo, aunque suele comenzar a mediados de marzo y extenderse entre dos y tres semanas, el momento exacto varía cada año.

Lo que no cambia nunca y por tanto siempre se repite es la belleza de estos campos llegado el momento. Por eso, no sorprende que, año tras año, este lugar se llene de vida durante la floración de los melocotoneros. Cieza acoge a excursionistas y senderistas que atraviesan los campos por sus caminos señalizados, en busca de panorámicas perfectas. También a turistas, que capturan todos los matices y perspectivas de la floración desde el amanecer hasta el atardecer.

Además, en algunas ocasiones se organizan ferias y rutas guiadas de la floración, con actividades culturales y talleres pensados para todos los públicos. Y esto no es más que otro motivo que añadir a la lista para visitar este destino natural tan cercano al Mediterráneo en el que allí, sin duda, es el momento más bonito de todo el año.