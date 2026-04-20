El pueblo medieval de Soria donde "Almanzor perdió el tambor" que es uno de los mejor conservados

En Soria hay pueblos medievales realmente espectaculares que tienes que visitar al menos una vez en la vida, como es el caso de Berlanga de Duero, que te permite "viajar en el tiempo" en solo una escapada. Y ahora queremos hablarte de el lugar donde, según la leyenda, "Almanzor perdió el tambor".

Situado sobre un cerro y rodeado por un paisaje dominado por sabinas centenarias, Calatañazor parece suspendido en otra época. Sus calles estrechas, sus casas de piedra con entramado de madera y su silencio casi intacto transportan al visitante directamente a la Edad Media. No es casualidad que esté considerado uno de los conjuntos históricos mejor conservados de la provincia de Soria.

Calatañazor, en Soria | iStock

La fama de Calatañazor está estrechamente ligada a una de las leyendas más conocidas de la historia de España: la derrota de Almanzor. Según la tradición popular, el poderoso caudillo musulmán fue vencido en este lugar en el año 1002, dando origen al dicho "en Calatañazor, Almanzor perdió el tambor". Aunque los historiadores matizan este episodio y sitúan su muerte poco después en Medinaceli, la historia ha quedado profundamente arraigada en la identidad del pueblo.

El castillo, que corona la localidad, es uno de sus principales atractivos. Aunque hoy se encuentra en ruinas, ofrece unas vistas espectaculares del valle y permite imaginar la importancia estratégica que tuvo en su momento. Muy cerca se alza la iglesia de Nuestra Señora del Castillo, de origen románico, que conserva elementos de gran valor artístico.

Calatañazor, pueblo de Soria | Diego Delso / Wikipedia CC BY-SA 4.0

Otro de los imprescindibles es la ermita de la Soledad, que alberga un pequeño museo donde se explica la historia local y el contexto de la legendaria batalla. Pasear por Calatañazor es, en sí mismo, una experiencia: cada rincón, cada portalón y cada detalle arquitectónico cuenta una historia.

Además de su patrimonio, el entorno natural es otro de los grandes atractivos. El cercano Sabinar de Calatañazor es uno de los bosques de sabinas más extensos y mejor conservados de Europa, ideal para los amantes de la naturaleza y el senderismo.

Hoy, Calatañazor ha sabido mantener su esencia sin renunciar a ofrecer al visitante una experiencia acogedora. Sus pequeños alojamientos rurales y su gastronomía tradicional (con platos contundentes como las migas o el cordero asado) completan una escapada perfecta.

Visitar Calatañazor no es solo descubrir un pueblo, sino adentrarse en una leyenda viva donde historia y tradición se entrelazan en cada piedra.