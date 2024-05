Mejores pueblos de España para comer jamón

Será por lugares para comer jamón… y quien dice comer dice comprar, claro, porque cuando viajamos a lugares tan sabrosos y suculentos como los que vamos a recomendarte a continuación, resulta imposible no degustarlos y no tener la sana intención de llevártelos a cada; y lo cierto es que, hablando de jamón, es bien fácil hacerlo, puedes llevarte incluso un jamón entero. La cuestión es ¿cuáles son los mejores pueblos de España para comer y comprar jamón? Vamos a curarnos en salud y proponerte 4 zonas y en cada una de ellas 2 pueblos, ahora bien, ten en cuenta que en estas 4 zonas no hay lugar donde el jamón no sepa de escándalo…

Cerdos en la Dehesa de Extremadura | Pixabay

Dehesa de Extremadura

Nos vamos a una de las dehesas mejor conservadas de Europa, la de Extremadura y que allí se crían los cerdos que nos regalan después un jamón de escándalo; jamones que puedes degustar a placer en lugares como Zafra y Monasterio, ambos en la provincia de Badajoz; no olvides, además de degustar y comprar jamón, visitar el Museo del Cerdo Ibérico de Monasterio para conocerlo todo acerca del masón de bellota, incluso como cortarlo (que es pecado capital, de los que no tienen perdón, hacerlo mal).

Jamones | Pixabay

Sierra de Béjar

La Sierra de Béjar es la culpable de la excelencia de jamones tan famosos como los de Guijuelo, son james suaves y bajo en sal y, por supuesto, no sólo se degustan en el propio pueblo de Guijuelo sino en uno también muy atractivo ubicado a solo 30 kilómetros: Candelario.

Jamón | Pixabay

Sierra de Huelva

Andalucía también es tierra de jamones, no sólo de frituras de pescado, y para degustar el mejor puedes acercarte a la Sierra de Huelva ¿a que te suena Jabugo? El jamón de Jabugo es de fama mundial… pero no es Jabugo el único pueblo de la sierra onubense en el que puedes comer buen jamón, Aracena, por ejemplo es otra muy buena opción.

Jamones | Pixabay

Valle de los Pedroches

Este valle no era llamado ‘valle de las bellotas’ por los árabes por casualidad sino por la gran cantidad de alcornoques y encinas de la zona, alcornoques y encinas que alimentan a los cerdos ibéricos cuyo jamón nos encanta. ¿Qué pueblos de este valle puedes visitar para degustarlo? Pedroche, que es el pueblo más antiguo de los que existen en este valle, o Pozoblanco, probablemente el más popular de la zona por razones taurinas (aquí Avispado mató a Paquirri…) pero que también atesora buen jamón.