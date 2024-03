Valle de Skagit, probablemente el lugar más floral de Estados Unidos

Si eres un fan de esta flor, el tulipán, y Keukenhof ya lo tienes muy visto, pon rumbo a Estados Unidos porque el Valle de Skagit y sus campos de tulipanes de colores te van a enamorar ¿cuándo? Durante el mes de abril.

Y es que será desde el día 1 hasta el 30 de abril cuando el Valle de Skagit celebre su famoso Festival del Tulipán; para que te hagas una idea de su importancia basta con un par de datos: el 75 % de la producción estadounidense de tulipanes se concentra en este valle y más de un millón de personas lo visitan en abril para verlo en todo su esplendor.

Lo primero que tienes que saber del famoso Festival de de los Tulipanes es que la floración de estas flores, como sucede con la del cerezo, no es algo exacto, lo que sí nos aseguran es que se produce durante la celebración del festival, un festival que por lo demás no solo nos ofrece la oportunidad de descubrir la belleza de los tulipanes y los diferentes colores en los que se presentan o los bellos jardines y campos floridos que llegan a componer, sino también un sinfín de actividades y eventos que hacen del viaje una experiencia inolvidable.

Valle de Skagit | Pixabay

¿Jardines de tulipanes? Hay cuatro: RoozenGaarde, Tulip Town, Garden Rosalyn y Tulip Valley Farms; es necesario comprar un ticket para acceder a cualquiera de ellos (puedes hacerlo online) pero te alegrará saber que, si eres de los que opta por alquilar un coche para recorrer la zona a placer, podrás apartar gratis.

Claro que la belleza de los tulipanes no se descubre solo en estos cuatro jardines sino en los campos de tulipanes del valle de Skagit, de ahí que resulte muy interesante la opción de alquilar un coche porque, además, no podrás planificar el viaje con tanta antelación como te gustaría, no si lo que quieres es disfrutar en cada momento del lugar en el que los tulipanes lucen más bellos (ahí la naturaleza manda, ella marca los tiempos); lo bueno es que se celebran eventos dentro de la planificación del festival en diferentes lugares y, como seguro imaginas, no te faltarán restaurantes, cervecerías ni restaurantes vayas donde vayas porque todo el Valle de Skagit se rinde a la floración de sus tulipanes.

Para no ir a ciegas, puedes visitar tanto la web oficial del festival (tulipfestival.org) como sus redes sociales porque es ahí donde encontrarás información más actualizada acerca de la floración de los tulipanes para planificar tu viaje tan a tiempo como sea posible.

Valle de Skagit | Pixabay

Un par de detalles que debes tener en cuenta: aunque este valle es famoso por sus tulipanes, sus campos de narcisos son también preciosos y florecen justo antes que los tulipanes; además, la ciudad más cercana al valle de Skagit, que seguro que querrás aprovechar para visitar, es Seattle pero ten en cuenta que, en función del tiempo de que dispongas tienes otros lugares más que interesantes relativamente cerca: de Seattle a Vancouver tardarás menos de tres horas.