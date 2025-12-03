Iglesia de Santa Lucía de Santander: ¿sabías que tiene una capilla en honor a quien descubrió la Cueva de Altamira?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a una de las ciudades más sorprendentes y con más encanto de España. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Santander. Allí nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente impresionantes, como es el caso de la Iglesia de Santa Lucía. Se trata de un templo católico de estilo ecléctico que data de la segunda mitad del siglo XIX. Además, está declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Iglesia de Santa Lucía de Santander, a través de su historia

Para comenzar, debemos saber que, como consecuencia del cierre de conventos que se produjo por la desamortización de Mendizábal de 1836, era necesario erigir un nuevo templo. Por si fuera poco, por aquel entonces, Santander estaba creciendo mucho, por lo que los habitantes de la ciudad reclamaban un lugar de culto.

Es importante destacar que la fecha de la construcción de esta Iglesia, que es de 1854 a 1868, coincide con los tiempos anteriores a la Revolución de 1868. Una época en la que se erigieron pocos templos en España, por lo que la Iglesia de Santa Lucía es uno de los pocos ejemplos de arquitectura religiosa de mediados del siglo XIX que podemos encontrar en nuestro país.

No podemos dejar de mencionar que está ubicada en el solar en el que también se había proyectado la realización de una nueva catedral que jamás llegó a construirse y donde, con anterioridad, estuvo planeado colocar una estatua del Rey Carlos III. El templo fue inaugurado en junio de 1868 pero, antes de que eso sucediera, fue proyectado de manera completamente gratuita por el reconocido arquitecto Antonio Zabaleta entre 1852 y 1854.

Cabe destacar que la primera piedra de esta construcción se colocó el 18 de septiembre de 1854 y los costes de esta obra fueron financiados por particulares, por el Ayuntamiento y por la Reina Isabel II, principalmente. Como curiosidad, la misa inaugural fue oficiada por Simón del Campo y los útiles litúrgicos fueron traídos de la catedral. Además, el obispo de la época que era José López Crespo, regaló a la parroquia un billete de lotería que fue premiado con 10.000 reales.

Iglesia de Santa Lucía, Sanstander | Imagen de Zarateman, licencia: CC0, via Wikimedia Commons

El incendio del 41 provocó que la catedral sufriera graves daños, hasta tal punto que llegó a ser inhabilitada para llevar a cabo sus funciones eclesiásticas. Por ese mismo motivo, desde 1941 hasta 1953 que finalizaron las obras de reconstrucción de la catedral, la Iglesia de Santa Lucía fue sede interina del obispado de Santander.

No hay que olvidar que a mediados de abril de 1987 fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Además, durante ese año y el siguiente, el templo fue reformado. Con anterioridad, entre 1953 y 1955, se construyó la Capilla de Santa María en la zona izquierda de la edificación, por iniciativa de Emilio Botín Sanz de Sautuola López, en homenaje a su madre, que fue la descubridora de la Cueva de Altamira. Un proyecto que fue diseñado por Javier González de Riancho.