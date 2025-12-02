Travel Tuesday: Las mejores ofertas para comprar billetes de avión baratos

Ahora que ya ha pasado el famoso Black Friday y el Cyber Monday, son muchas las personas que están rascando las últimas ofertas del año gracias al Travel Tuesday, un día anual de ofertas en viajes que se celebra el martes posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Durante este día, compañías aéreas, agencias y hoteles ofrecen descuentos exclusivos en vuelos, alojamiento y paquetes de vacaciones. Este evento, inspirado en el Black Friday, se ha convertido en un momento clave para reservar viajes con precios más bajos y ofertas de hasta un 80% en algunos casos.

Y como en España cada vez se adoptan más algunas tradiciones estadounidenses, el Travel Tuesday también ha llegado a nuestro país y hemos querido hacer una recopilación de las mejores ofertas de las aerolíneas para comprar vuelos baratos.

1. Iberia

Avión de Iberia | iStock

Iberia ofrece vuelos desde 21 euros para viajar entre el 12 de enero de 2026 y el 31 de mayo de 2026. Ojo, porque estos billetes solo se podrán comprar hoy 2 de diciembre de 2025.

2. Vueling

Avión de la aerolínea Vueling | iStock

La aerolínea ofrece una promoción exclusiva para comprar billetes con descuento de hasta el 30% a más de 90 destinos, válidos para viajar entre el 15 de diciembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

3. Ryanair

Imagen de archivo de un avión de Ryanair | iStock

Por su parte, la aerolínea low cost tiene hasta un 20% de descuento en vuelos entre semana para viajar entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026. Importante: No están incluidas las tasas de la maleta de cabina de 10kg.

4. Air Europa

Avión de Air Europa | iStock

Air Europa ha ampliado los días del Black Friday y sigue ofreciendo hasta un 20% de descuento en sus vuelos.