Plaza de Pombo de Santander: ¿sabías que fue utilizada como refugio antiaéreo?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Cantabria, concretamente hasta la preciosa ciudad de Santander. Allí encontramos un gran número de construcciones, monumentos y rincones verdaderamente impresionantes, como es el caso de la Plaza de Pombo. Está situada en el corazón de la ciudad, junto a la Plaza Porticada y el Paseo de Pereda. Es un hecho que estamos ante uno de los lugares más llenos de vida y uno de los rincones preferidos por los santanderinos para reunirse.

La Plaza de Pombo de Santander, a través de su historia

En este sentido, conviene destacar que esta Plaza fue lugar de gran relevancia en muchas ocasiones. Es más, durante la Guerra Civil, jugó un importante papel. Y todo porque los arcos de sus espectaculares edificios fueron tapados con sacos de tierra, convirtiéndose en refugios antiaéreos improvisados. En esos lugares se refugiaron muchos de los ciudadanos durante los bombardeos.

Aunque anteriormente se llamase Plaza de la Libertad, el nombre por el que la conocemos actualmente se debe a Juan Pombo Conejo. Se trata de uno de los hombres que logró marcar un antes y un después en la historia de Santander. Por si fuera poco, es importante mencionar que es uno de los socios fundadores del Banco Santander, pero también impulsor de numerosos proyectos para convertir esta ciudad cántabra en la urbe que conocemos en la actualidad.

La Plaza de Pombo de Santander, a través de sus características

Para comenzar, debemos tener en cuenta que este lugar está perfectamente rodeado de sorprendentes y espectaculares edificios, pero también cuenta con algunos árboles tales como palmeras, olivos o, incluso, magnolios. En el centro, podemos encontrar un templete en el que se llevan a cabo diversas actuaciones musicales, y también un tiovivo que fascina a los más pequeños.

No podemos dejar de mencionar que esta maravillosa Plaza de Pombo está presidida por un palacio construido por orden de Juan Pombo que, en la actualidad, es utilizado como sede del Real Club de Regatas de Santander. Además, en los alrededores de este lugar, nos podemos topar con zonas de ocio transitadas no solamente por los habitantes de la ciudad, sino también por los turistas. Y todo porque están repletos de bares de tapas y restaurantes.

Palacio del Marqués de Casa Pombo | Imagen de Zarateman, licencia de dominio público,CC0, via Wikimedia Commons

Entre las numerosas curiosidades que esconde la Plaza de Pombo de Santander hay una que llama poderosamente la atención. Y es que, tradicionalmente, los domingos por la mañana se reunían muchos padres con sus hijos en este mismo sitio para intercambiar cromos. Un acto social que se mantiene en la actualidad.

Sea como sea, si estás pensando en poner rumbo a la ciudad de Santander, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta la Plaza de Pombo. No solamente te fascinará por su belleza y su historia, sino también porque es uno de los puntos indispensables para conocer los lugares más icónicos de la capital de Cantabria. ¡Estamos convencidos de que no te dejará indiferente, ni mucho menos!