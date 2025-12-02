El mercadillo "La Navideña" de Plaza de España ya está abierto: 40 casetas y una gran pista de hielo en pleno centro

Madrid es uno de los mejores lugares para disfrutar de la Navidad. La ciudad ofrece infinidad de actividades perfectas para compartir con familia y amigos: desde pasear por sus calles iluminadas, que crean una atmósfera festiva e incluso nostálgica, hasta asistir con los más pequeños a eventos tradicionales como Cortylandia. Entre las costumbres más arraigadas destacan los mercados navideños, donde el espíritu de estas fechas se vive con especial intensidad. Uno de los más representativos es La Navideña, el gran mercado de Navidad situado en Plaza de España.

La Navideña vuelve a iluminar la Plaza de España en Madrid celebrando en 2025 su quinta edición, organizada por Super 8 Entertainment en colaboración con Santalucía. Año tras año se ha consolidado como uno de los planes navideños más esperados de la capital, y no es de extrañar: sobre un espacio de más de 600 metros cuadrados, este mercado ofrece un ambiente festivo y luminoso donde la magia parece envolver cada rincón. Desde el 25 de noviembre y hasta el 11 de enero, la emblemática plaza se transforma en un pequeño mundo navideño bajo la mirada del hotel Riu, que se alza decorado para la ocasión y completando la estampa invernal.

El mercado, con más de 40 puestos artesanales, invita a pasear entre luces cálidas, adornos brillantes y olores que despiertan recuerdos de infancia. La oferta gastronómica hace que el recorrido sea aún más especial: desde los tradicionales churros con chocolate de San Ginés hasta el vino caliente típico de los mercados europeos, que en este entorno sabe tan bien como en cualquier ciudad del centro de Europa. A ello se suma un restaurante ambientado como una cabaña suiza que transporta a los visitantes directamente a los Alpes, creando una sensación acogedora perfecta para refugiarse del frío.

Las luces que decoran el recinto, junto con el gran árbol central que funciona como una instalación inmersiva, crean una atmósfera casi de cuento. Cada atardecer, la plaza se llena de destellos, melodías navideñas y pequeños detalles que hacen que el paseo se convierta en una experiencia sensorial. Además, durante toda la Navidad, Papá Noel y la Cartera Real harán apariciones especiales, recibiendo cartas y posando con los más pequeños, lo que añade un toque entrañable y familiar al recorrido.

Programación de actividades

Show en hielo con Sara Hurtado

Patinaje artístico con coreografías navideñas y efectos de nieve.

Días: 5, 6, 20, 27 de diciembre; 2 y 10 de enero

Hora: 22:00–22:20

Christmas Parade

Pasacalles con personajes iluminados, acrobacias y música.

Días: De jueves a domingo

Hora: 20:00

Conciertos del Coro Filarmonía de Madrid

Villancicos y temas clásicos navideños al aire libre.

Días: 27 nov., 7 y 23 dic., 3 ene.

Hora: 22:00–22:30

Casa de Papá Noel y la Cartera Real

Entrega de cartas, actividades y fotos.

Días: Casa de Papá Noel: 27 nov.–24 dic.

Días: Cartera Real: 26 dic.–5 ene.

Hora: 12:00–14:00 y 16:00–20:00