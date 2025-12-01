El Parque Natural conocido como "la selva virgen de la península ibérica" y que tiene el último bosque subtropical de Europa

España cuenta con una multitud de maravillas naturales únicas en Europa, como los desiertos de Tabernas (Almería) o de Bárdenas Reales (Navarra), paisajes volcánicos como los de Timanfaya o humedales como el de Doñana.

Asimismo, hay espacios con una gran riqueza de flora y fauna que no tienen igual en el continente. En este caso, te hablamos del parque natural de Los Alcornocales, en Andalucía, un paraje de ensueño para los amantes del senderismo con el que disfrutar de la naturaleza.

Parque Natural de Los Alcornocales en Andalucía | El Pantera / Wikipedia CC BY-SA 4.0

Este paraje, ubicado entre Cádiz y Málaga, tiene unas condiciones en la que han aflorado laurisilvas, acebos o helechos que lo convierten en una auténtica selva. De hecho, está considerado como el único bosque subtropical del continente europeo.

Conocido como "la selva virgen de la península ibérica", su superficie es de 170.025 hectáreas y alberga el mayor y mejor conservado alcornocal de España y uno de los más importantes de todo el mundo. En cuanto a las especies de animales que lo habitan encontramos el buitre leonado, el búho real, las cigüeñas, águilas calzadas, halcones, ciervos, corzos, nutrias y meloncillos.

Parque de los Alcornocales | Pixabay

Los Alcornocales tiene una notable red de ríos y arroyos que en sus desembocaduras en el Mediterráneo y Atlántico crean los denominados canutos, barrancos estrechos y profundos que se producen en los cursos altos de los ríos y dan cobijo a un conjunto vegetal más que singular.

Algunas de sus joyas naturales son el Paraje Natural del Cañón de Buitreras, la formación kárstica de la Montera del Torero, la garganta de Puerto Oscuro, o rutas por los ríos de la Miel o de Hozgarganta, la ascensión al Aljibe, o la de Valdeinfierno.

En este parque natural se puede practicar el descenso de cañones, piragüismo, visitar restos arqueológicos, dar un paseo en globo aerostático o pasear por sus milenarios bosques.