Curiosidades del palacio de la Magdalena de Santander

Si buscamos en Internet cuáles son los lugares más emblemáticos de Santander o si le preguntamos eso mismo a sus vecinos, seguramente muchas de las respuestas sean 'el palacio de la Magdalena'. Es por eso que no es extraño que, aunque no seas de allí, hayas escuchado hablar de él. Sin embargo, como ocurre con muchos otros lugares de alrededor de España y del mundo, es posible que se te escapen datos y curiosidades sobre él y en estas líneas queremos invitarte a descubrirlos.

Por ejemplo, podemos decirte que se construyó entre los años 1909 y 1912, cuando la ciudad quiso hacerle un regalo a los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Pero años más tarde, en 1977, el Ayuntamiento de la ciudad lo recuperó: pagó 150 millones de pesetas a Juan de Borbón.

Palacio de la Magdalena | Pixabay

¿Sabías que el palacio de la Magdalena no solo ha acogido a reyes? También ha dado cobijo a actores y todos los trabajadores que hacen posible el rodaje de series, películas y anuncios de televisión, pues en ocasiones se ha convertido en su escenario.

Pero esta no es la única curiosidad sobre este lugar, así que sigamos con una más: en el hall del palacio hay una fotografía que se realizó en el año 1913 y en ella aparecen 'fantasmas'. Son, en realidad, la imagen de tres rostros difusos que deberías juszgar tú mismo.

Además de buscar esta foto y a los supuestos fantasmas, también puedes buscar las 20 figuras de madera tallada a mano que se encuentran repartidas en el parque del recinto del palacio; debes saber que se hacen con los troncos de los árboles enfermos.

Palacio de la Magdalena | Pixabay

Y hablando de árboles, otra curiosidad del palacio de la Magdalena de Santander que quizá no sabías es que entre los árboles del jardín hay un estanque que, aunque hayas pasado por allí muchas veces, quizá no hayas visto. No es que esté demasiado escondido, pero quizá no se encuentra en un lugar por el que haya demasiado paso de personas.

...

También te puede interesar...

El mapa con las playas menos contaminadas de España