10 pueblos Mágicos de España ideales para disfrutar de una Navidad de lo más auténtica

Llega la Navidad y para muchas familias supone un continuo frenesí de compras, comilonas y compromisos. Los pueblos españoles ofrecen una alternativa para escapar de ese ritmo que impone la ciudad. Lejos del bullicio, en la España rural el espíritu de fin de año se vive de una manera más íntima y lenta. Para celebrar la esencia de estas fiestas, Airbnb presenta una selección de destinos rurales que parecen sacados de una postal navideña y son parte de la red Pueblos Mágicos de España.

"Para nosotros es un orgullo que se ponga el foco en estas localidades y en la manera tan especial en la que en los pueblos viven estas fechas. Esto nos permite mostrar el valor real del mundo rural, acercar sus tradiciones a nuevos viajeros y apoyar a los pequeños municipios en su esfuerzo diario por mantener vivo su patrimonio cultural y su economía", señala Francisco J. Martín, presidente de Pueblos Mágicos.

Los Pueblos Mágicos ideales para una temporada navideña sin prisas

1. Iznájar (Córdoba, Andalucía)

Iznájar, pueblo de Córdoba | iStock

Situado en la Subbética Cordobesa, con sus casas blancas y calles que llegan al embalse, Iznájar vive la Navidad con mucha música. Las pandillas y mochileros llenan sus calles de coplas al son de guitarras y panderetas, mientras la "subida de la borriquita" y la misa del gallo mantienen viva una de las celebraciones más entrañables de Andalucía.

2. Uncastillo (Zaragoza, Aragón)

Coronado por un castillo, en Navidad el casco antiguo de este pueblo del prepirineo aragonés cobra vida con belenes, música en directo y mercadillos llenos de puestos de artesanía y productos locales.

3. Cangas de Onís (Asturias)

Cangas de Onís, Asturias | iStock

Cangas de Onís es la puerta de entrada a los Picos de Europa y a los Lagos de Covadonga. El encendido de luces junto al histórico Puente Romano marca el inicio de unas fiestas llenas de tradición. Su programa navideño incluye la apertura de belenes, conciertos, una ruta hasta el belén en el Pico Moro y actividades para toda la familia.

4. El Borge (Andalucía)

Pueblo malagueño entre viñedos, ¿se puede pedir más? En Navidad la plaza principal se llena de luces y música, y en Nochevieja los vecinos celebran el cambio de año de una manera de lo más singular, sustituyendo las uvas por pasas como guiño a su tradición vitivinícola.

5. Belmonte (Cuenca, Castilla-La Mancha)

Belmonte, pueblo de Cuenca | iStock

Desde el año pasado, Belmonte es conocido por vivir la Navidad a lo grande. La Plaza Mayor acoge un belén de 25 m² con más de 200 figuras, siendo el corazón de todas las celebraciones, mientras talleres, conciertos, actividades familiares y una quedada ciclista navideña animan sus calles.

6. Vilaller (Lleida, Cataluña)

En el Pirineo catalán se esconden pueblos como Vilaller, que ofrece una estampa de una Navidad teñida de blanco. Entre tejados nevados y chimeneas, el pueblo transmite la calma de un refugio alpino donde el invierno y la Navidad se viven con sencillez.

7. Portomarín (Lugo, Galicia)

Este destino es una parada muy típica del Camino de Santiago, y no es de extrañar ya que combina arquitectura tradicional gallega y vistas sobre el embalse del Miño. Durante las fiestas, el pueblo se llena de vida con un árbol de diez metros en la plaza, luces y chocolatadas populares.

8. San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid)

Para los que buscan escapadas cerca de casa, a solo una hora de Madrid, San Martín de Valdeiglesias es la opción perfecta para estas fiestas. Sus calles empedradas se llenan de talleres para niños, un mercadillo en la plaza, el parque temático "Mágicas Navidades" y espectáculos musicales.

9. Casarabonela (Andalucía)

Casarabonela desprende esencia andaluza. Como tradición más característica durante las fiestas, el pueblo se ilumina con la Fiesta de los Rondeles, una procesión nocturna donde los vecinos llevan capachos encendidos que llenan las calles de luz.

10. Elciego (País Vasco)

En la Rioja Alavesa, este pueblo es reconocido por tener un belén que reproduce sus calles, bodegas y casas con todo detalle, y que se puede visitar durante las fiestas. Su casco histórico, entre viñedos y bodegas, se convierte en el escenario perfecto para disfrutar de una Navidad con actividades para todos.