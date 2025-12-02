Ruta de los Canales: el mejor modo de conocer Coria caminando

Coria es por su naturaleza y su patrimonio uno de los municipios más interesantes de Extremadura; está junto al río Alagón, afluente del Tajo en el que es posible disfrutar de las rutas en kayak (especialmente en épocas cálidas, claro) y, como sucede con todos los lugares bellos, no hay mejor modo de conocerlo que caminarlo, ahora bien, ¿qué ruta seguir? Nosotros nos quedamos con la Ruta de los Canales, a continuación te contamos por qué:

Nos quedamos con la Ruta de los Canales porque aglutina de modo muy evidente los dos puntos fuertes de Coria si hablamos de lo que salta a la vista: la belleza de su naturaleza y del patrimonio que conserva; además se trata de una ruta circular, de dificultad baja y por lo tanto apta para toda la familia, incluso si se viaja con niños, supera ligeramente los 8 kilómetros y se completa en menos de dos horas y media, es sin duda un paseo de lo más placentero.

Ruta de los Canales | Imagen cortesía de Turismo de Coria

¿Y qué se puede ver y disfrutar recorriendo la Ruta de los Canales? Para empezar se puede gozar del Parque Fluvial del Tamujar porque la Ruta de los Canales lo atraviesa y también de vistas monumentales del municipio de Coria, unas vistas en las que destacan los edificios y restos arqueológicos más notables del lugar: el Puente de Piedra, que data del S.XVI, la Catedral de Santa María de la Asunción, que comenzó a erigirse en el S.XV aunque sus obras no se completaron hasta el S.XVIII, y también el Palacio de los Duques De Alba, levantado a caballo entre los siglos XV y XVI. ¿Más edificios y restos arqueológicos que otearás recorriendo esta ruta? Las murallas romanas que datan del S.I, el Hospital de San Nicolás de Bari, el Castillo de los duques De Alba y el Colegio Seminario Conciliar. Todas estas construcciones son las responsables de que el casco antiguo de Coria sea Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico.

Además, si decides recorrer esta ruta al caer la tarde y clima te es propicio (un día soleado aunque sea frío…) podrás maravillarte ante las vistas del atardecer sobre el río Alagón descubriendo los reflejos dorados que el sol pinta sobre el agua en su caída hacia la noche.

Vistas de Coria desde la Ruta de los Canales | Imgen cortesía de Turismo de Coria

La Ruta de los Canales empieza (y termina, pues es circular) en el Puente de Hierro, un puente construido en los primeros años del S.XX; continúa por el Paseo Fluvial de la Isla y llega al Parque Fluvial del Tamujal, en la ribera del río Alagón; el tramo siguiente es un camino asfaltado entre huertos y zonas de cultivo ligeramente cuesta arriba que permite empezar a disfrutar de las espectaculares vistas del casco viejo de Coria y la silueta de sus edificios más emblemáticos. Esta ruta no se adentra en ese casco histórico sino que lo rodea permitiendo al senderista disfrutar de diferentes perspectivas del mismo para terminar en el mismo punto donde comenzó a caminar, junto al Puente de Hierro.