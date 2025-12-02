El mapa de las luces de Navidad de Madrid 2025: Todas las calles y plazas

Las luces de Navidad de Madrid se encendieron por primera vez este año el pasado 22 de noviembre y desde entonces son muchas las personas que pasarán por la capital y quieren caminar por todos sus rincones para descubrir su magia.

Este año, la iluminación de Madrid combina tradición y novedades: cadenetas cálidas, arcos renovados, motivos infantiles y creaciones de diseñadores españoles. Concretamente, cuenta con 13 millones de luces LED, distribuidas en más de 240 emplazamientos y presentes en los 21 distritos.

Para que puedas planificar tu recorrido navideño de la forma más cómoda, el ayuntamiento de Madrid ha preparado en Geoportal un mapa con todas las calles, plazas y espacios de Madrid que cuentan con iluminación especial esta Navidad.

El mapa permite ver todas las calles que cuentan con alumbrado de Navidad, diferenciando cada instalación según su tipo y si es nueva, renovada o de años anteriores. Además, el mapa de las luces de Navidad incluye dos grandes categorías en su leyenda:

Motivos navideños: abetos, cerezos, figuras y elementos singulares. Cada uno aparece marcado como nuevo, cambiado o instalado en años previos.

abetos, cerezos, figuras y elementos singulares. Cada uno aparece marcado como nuevo, cambiado o instalado en años previos. Viales iluminados: cadenetas, arcos, colgantes, paneles, hilos luminosos y efectos especiales (como Laniakea). También se indica si son nuevos, actualizados o repetidos de otros años.

El alumbrado de Navidad de Madrid cuenta con 7.134 cadenetas, 126 cerezos de luz, 13 grandes abetos luminosos y decenas de motivos repartidos por toda la ciudad. La mayoría se ha renovado con tonos más cálidos para crear una atmósfera cercana y festiva.