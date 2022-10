Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas de Madrid ¿desde cuándo pertenece al Ministerio de Defensa?

No es ningún secreto que en Madrid podemos encontrar un gran número de edificaciones y monumentos que no dejan absolutamente indiferente a nadie. Y siendo honestos, no es para menos. Un claro ejemplo lo encontramos en la Iglesia del Sacramento o la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas.

Esta edificación religiosa se encuentra frente al Palacio de los Consejos, concretamente en la calle Sacramento. Tiene como característica que, desde el año 1986, se convirtió en la Catedral de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Por lo tanto, es propiedad del Ministerio de Defensa. En el interior podemos encontrar no solamente la catedral como tal, sino también la sacristía, diversos salones y diversas oficinas del Arzobispado Castrense de España.

Lejos de que todo quede ahí, en esta Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas encontramos una serie de reliquias de enorme valor. Una de las más conocidas es la “Lanza noble” del año 204 a.C., cuya pertenencia se le ha atribuido al Flamen Martialis Marco Emilio Régilo. ¡Nada más y nada menos!

Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas de Madrid | Imagen de Zarateman en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

La Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas de Madrid, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que es el templo del antiguo monasterio de las monjas bernardas de Madrid. Sabemos que se fundó en 1615 por el duque de Uceda, es decir, Cristóbal de Sandoval y Rojas. Se trata nada más y nada menos que del hijo del Primer Duque de Lerma. Sucedió a su padre como valido del Rey Felipe III.

Su objetivo fue proyectarla en forma de cruz latina, obra del arquitecto Juan Gómez de Mora. A pesar de que ese diseño se realizó en 1615, no fue hasta 1671 cuando comenzaron las obras. Y todo porque el valido en cuestión cayó en desgracia. Las obras finalizaron allá por el año 1744.

Inevitablemente, con el paso del tiempo, fue deteriorándose. Y es que esta iglesia es lo único que queda de ese histórico monasterio de las bernardas. El edificio del convento como tal se demolió en 1972. La iglesia se construyó en estilo barroco y, a pesar de que fue dañada durante la Guerra Civil, lo cierto es que su estructura y decoración permanecen casi intactas.

Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas de Madrid | Imagen de Fernando en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

¿Por qué es considerada como la Catedral de las Fuerzas Armadas de España?

Como todo, tiene un motivo: el Ministerio de Defensa de España, en el año 1980, decidió adquirir esta iglesia. Y todo para convertirla en la sede del Arzobispado Castrense. Por lo tanto, popularmente se conoce como Catedral Castrense, aunque su verdadero nombre es Catedral de las Fuerzas Armadas de España.

Fue José Manuel Estepa Llaurens, arzobispo castrense de España, quien se encargó de bendecir la iglesia. Juan Carlos y Sofía, Reyes de España, decidieron asistir al acto, así como altas autoridades militares. Tal es la importancia histórica y cultural de esta Catedral que en 1982 fue declarada Monumento Artístico Nacional.

En la actualidad, esta edificación religiosa se ha convertido en sede de diversos actos que tienen una estrecha relación con las Fuerzas Armadas y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por si fuera poco, la Casa Real ha organizado diversos actos, así como las Órdenes Militares.

