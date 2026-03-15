Huelva también es un gran destino de Semana Santa

Huelva es Doñana y el Rocío, es Mazagón y Matalascañas, también es el Monasterio de la Rábida y el Descubrimiento de América, es Moguer y Juan Ramón Jiménez, las marías de Odiel, Punta Umbría, Isla Canela, el dolmen de Soto las minas de Riotinto o la Sierra de Aracena entre otros muchos lugares pero, en Semana Santa, Huelva es, si cabe, más devoción y pasión, más recuerdo de la pasión y más fiesta de la Resurrección.

Las citas imperdibles de la Semana Santa de Huelva se reparten por toda la geografía de esta provincia andaluza empezando por su capital, allí quien marca el paso es la Hermandad del Nazareno en la madrugá del Viernes Santo; claro que si hablamos de Semana Santa y de la provincia de Huelva tenemos que hablar de Ayamonte, no en vano su Semana Santa es Fiesta de Interés Turístico Nacional y es particularmente famosa por la belleza de sus imágenes y la sobriedad de sus procesiones. ¿Más cosas importantes de la Semana Santa de Ayamonte? La Hermandad de la Soledad, pues se trata de una celebración bella y elegante gracias al desfile de la Agrupación de Cofradías, un desfile que es, además, uno d los más antiguos de la provincia y que todavía hoy se vive con gran respeto.

Semana Santa en la provincia de Huelva | Imagen cortesía de Turismo de Huelva

De Ayamonte nos vamos a la Sierra de Aracena y Picos de Aroche porque ahí, a falta de grandes avenidas para celebrar imponentes procesiones, éstas recorren calles empedradas y estrechas en las que los pasos resultan si cabe más espectaculares; en Arecena en particular, y en los alrededores del castillo, las procesiones destilan una solemnidad que recuerda a las celebraciones del medievo; aquí la más famosa y respetada, la más sobria, sentida y elegante es la Hermandad De la Vera Cruz que sale con su Cristo del S.XVI.

¿Más procesiones importantes en la provincia de Huelva? Las hay: la del Cristo de la Sangre en Moguer o la del Señor del Santo Entierro en Valverde del Camino son solo dos de ellas pero también merecen mención las celebraciones de Semana Santa de lugares como Higuera de la Sierra, Almonte, La Palma del Condado, Cortegana o Isla Cristina. Y es que la Semana Santa ovetense es especial porque huele a azahar y a cera quemada, porque suenan las saetas y las bandas de cornetas, porque Huelva es lo que es siempre… pero más… (y más místico).