5 pueblos españoles que merece la pena visitar en diciembre y por qué

Es verdad que la decoración navideña (luces, árboles, mercados, belenes…) embellece todos los lugares en que se instala, ahora bien, hay pueblos que saben sacar buen partido de esta decoración y algunos que suman a ella un clima helado que facilita incluso vivir unas navidades blancas sin salir de España. Si buscas un destino agradable, bello y sabroso para la última espada del año, toma buena nota de estos cinco pueblos (y alguno más…):

Pedraza, en Segovia

Pedraza | Imagen de DavidDaguerro de Madrid, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Pedraza es un pueblo bonito en cualquier época del año pero en diciembre es, además, un pueblo navideño aunque nunca se sabe si habrá o no nieve (frío sí, las temperaturas rondan los 0 grados y no llegan a los 10 ni en los días más cálidos del mes); ahora bien, Pedraza no necesita nieve para ser un pueblo navideño, sus calles empedradas y sus casitas de piedra envueltas en luces de Navidad, su mercadillo navideño y sus belenes se bastan para lograr es efecto. Eso sí, la postal navideña de Pedraza es muy castellana, es decir, muy sobria y elegante, nada excesiva.

Pedraza es además un destino perfecto para los amantes de la gastronomía invernal castellana: aquí podrás disfruta de una sopa castellana o de unos judiones de la Granja y también de platos de carne como el cochinillo asado al horno de leña y el cordero lechal ¿y de postre? Un ponche segoviano, cosquillas, dulces de convento…

San Lorenzo de El Escorial, en Madrid

Nacimiento en San Lorenzo de El Escorial | Imagen de DavidDaguerro (Madrid), licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Diciembre es, sin duda, uno de los mejores meses del año para visitar San Lorenzo de El Escorial porque las razones que lo hacen atractivo en cualquier momento del año se une el frío, con suerte la nieve y por supuesto la Navidad, además hay menos turistas que en otras épocas del año lo cual mejora la experiencia, la hace más íntima, acogedora y agradable. En diciembre hay conciertos de música clásica y sacra además de otras actividades relacionadas con la Navidad (mercado navideño, belenes y una decoración navideña de estilo castellano, sin estridencias.

También aquí, como en Pedraza, se come de escándalo: que si cocido madrileño, que si judiones u otros platos de cuchara, que si carenes asadas… y de postre torrijas y dulces de convento.

Besalú, en Gerona

Besalú | Imagen de Mikipons, licencia: CC BY-SA 3.0 ES, via Wikimedia Commons

Besalú es un pueblo medieval, tranquilo, de gran tradición navideña y sin abundancia de turistas en diciembre ¿qué más se puede pedir?. Las calles de piedra iluminadas con luces cálidas y una discreta a la par que elegante decoración navideña tienen un encanto especial, además aunque hace frío se lleva bien (las temperaturas rondan los 10 grados y rara vez bajan de 5); el mercadillo navideño ofrece productos locales, de artesanía también dulces tradicionales, no faltan los belenes ni tampoco las actividades especialmente organizadas para los niños (hay hasta cuentacuentos…)

El de Besalú es un diciembre tranquilo que sabe a gastronomía catalana (guisos, carnes, setas…) y también a embutidos de la Garrotxa y postres tradicionales como turrones, nuevas y chocolates artesanos.

Allariz, en Orense

Iglesia de San Benito, Allariz | Imagen de MottaW, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

El casco histórico de Allariz, magníficamente conservado, es muy atractivo en invierno especialmente en los entornos de la Plaza Mayor y la Plaza do Eiró porque es ahí donde se desvela la Navidad (mercado o feria navideña, belén tradicional, iluminación de Navidad…). Es verdad que la decoración no es excesiva pero sí suficiente y el frío se lleva bien comparado con otros lugares de interior (las temperaturas rondan los 10 grados).

Además Allariz está en Orense, que es tierra de turismo termal y de buen comer (pote gallego, ternera gallega, guisos… y de postre castañas y dulces tradicionales).

Ronda, en Málaga

Ronda Carrera Espinel, Ronda | Imagen de Olaf Tausch, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Como sucede con Allariz, Ronda no es un destino navideño tradicional, aquí la decoración navideña es discreta aunque bien bonita, las temperaturas son muy agradables (por el día superan los 12 grados por la noche no bajan de los 3 o 4); por supuesto no falta el Belén municipal ni dejan de organizarse actividades navideñas aunque lo más llamativo es la decoración e iluminación navideña en la calle Espinel, la Plaza del Socorro y especialmente en los alrededores del Puente Nuevo.

¿Y en cuanto a las cosas de comer en Ronda? Rabo de toro, sopas róndelas, cordero y carnes de la Serranía y de postre yemas, roscos y mantecados artesanos además de quesos y embutidos de la Serranía de Ronda.

¿Eres más de nieve?

Tren cremallera, Valle del Nuria | Imagen de Chixoy, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

¿Eres de los que en diciembre más que en la Navidad y sus cosas piensa en esquiar? Entonces tal vez te resulten más atractivos pueblos cercanos o con fácil y cómodo acceso a las estaciones de esquí más populares de nuestro país como Cerler, en el Pirineo aragonés o Vall de Núria, con acceso al tren cremallera en el Pirineo catalán. No pierdas tampoco de vista Sierra Nevada especialmente si viajas con niños porque esta estación es ideal para esquiadores inexpertos.