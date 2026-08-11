DESCÚBRELAS
Las 15 mejores playas del Cantábrico para visitar este verano
Un ranking sitúa a algunas de las playas más espectaculares de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi entre las favoritas de los usuarios.
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Cada vez son más las personas que deciden pasar sus vacaciones de verano en el norte de España, destinos que destacan por su paisaje y su tranquilidad. Las playas rodeadas de naturaleza, los acantilados y las calas resguardadas se han convertido en la opción favorita de quienes buscan una escapada diferente.
En este contexto, Billionhands, la plataforma global de rankings impulsada por la opinión real y verificable de los usuarios, presenta su nuevo ranking de las mejores playas del Cantábrico, elaborado a partir de la experiencia colectiva, las búsquedas, los votos y la percepción real de los usuarios en la plataforma.
El resultado refleja una tendencia clara en el turismo de verano: los usuarios priorizan destinos con carácter propio, donde los paisajes y la conservación del entorno natural tienen tanto peso como la calidad de sus aguas.
Las quince playas que lideran el ranking de las más deseadas de la costa cantábrica son:
- Playa de El Silencio – Cudillero, Asturias
- Playa de Gulpiyuri – Llanes, Asturias
- Playa de las Catedrales – Ribadeo, Galicia
- Playa de La Arnía – Piélagos, Cantabria
- Playa de Rodiles – Villaviciosa, Asturias
- Playa de Torimbia – Llanes, Asturias
- Playa de Itzurun – Zumaia, Euskadi
- Playa de Berellín – Prellezo, Cantabria
- Playa de Langre – Ribamontán al Mar, Cantabria
- Playa de Laga – Ibarrangelu, Euskadi
- Playa de Covachos – Santa Cruz de Bezana, Cantabria
- Playa de El Puntal – Ribamontán al Mar, Cantabria
- Playa de Frejulfe – Navia, Asturias
- Playa de Santa Justa – Santillana del Mar, Cantabria
- Playa de Antuerta – Ajo, Cantabria
Playas salvajes y rincones especiales
Este ranking confirma que buscamos un turismo más calmado y en contacto estrecho con la naturaleza. Los viajeros destacan la enorme variedad del norte: desde los impresionantes acantilados de piedra de La Arnía, Itzurun o Langre, hasta la sorpresa de encontrarse con una playa en mitad de un prado verde como ocurre en Gulpiyuri.
Lugares como El Silencio, Berellín, Covachos o Antuerta se llevan las mejores valoraciones por su aspecto natural y salvaje. Por su parte, playas como Laga, Rodiles o El Puntal triunfan entre quienes buscan playas más amplias y accesibles.
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