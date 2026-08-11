Las 15 mejores playas del Cantábrico para visitar este verano

Cada vez son más las personas que deciden pasar sus vacaciones de verano en el norte de España, destinos que destacan por su paisaje y su tranquilidad. Las playas rodeadas de naturaleza, los acantilados y las calas resguardadas se han convertido en la opción favorita de quienes buscan una escapada diferente.

En este contexto, Billionhands, la plataforma global de rankings impulsada por la opinión real y verificable de los usuarios, presenta su nuevo ranking de las mejores playas del Cantábrico, elaborado a partir de la experiencia colectiva, las búsquedas, los votos y la percepción real de los usuarios en la plataforma.

Playa de Gulpiyuri, en Asturias | iStock

El resultado refleja una tendencia clara en el turismo de verano: los usuarios priorizan destinos con carácter propio, donde los paisajes y la conservación del entorno natural tienen tanto peso como la calidad de sus aguas.

Las quince playas que lideran el ranking de las más deseadas de la costa cantábrica son:

Playa de El Silencio – Cudillero, Asturias

Playa de Gulpiyuri – Llanes, Asturias

Playa de las Catedrales – Ribadeo, Galicia

Playa de La Arnía – Piélagos, Cantabria

Playa de Rodiles – Villaviciosa, Asturias

Playa de Torimbia – Llanes, Asturias

Playa de Itzurun – Zumaia, Euskadi

Playa de Berellín – Prellezo, Cantabria

Playa de Langre – Ribamontán al Mar, Cantabria

Playa de Laga – Ibarrangelu, Euskadi

Playa de Covachos – Santa Cruz de Bezana, Cantabria

Playa de El Puntal – Ribamontán al Mar, Cantabria

Playa de Frejulfe – Navia, Asturias

Playa de Santa Justa – Santillana del Mar, Cantabria

Playa de Antuerta – Ajo, Cantabria

Playas salvajes y rincones especiales

Este ranking confirma que buscamos un turismo más calmado y en contacto estrecho con la naturaleza. Los viajeros destacan la enorme variedad del norte: desde los impresionantes acantilados de piedra de La Arnía, Itzurun o Langre, hasta la sorpresa de encontrarse con una playa en mitad de un prado verde como ocurre en Gulpiyuri.

Playa de las Catedrales de Lugo, en Galicia | Pixabay

Lugares como El Silencio, Berellín, Covachos o Antuerta se llevan las mejores valoraciones por su aspecto natural y salvaje. Por su parte, playas como Laga, Rodiles o El Puntal triunfan entre quienes buscan playas más amplias y accesibles.