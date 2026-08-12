El sencillo truco de la toalla en la puerta de tu habitación de hotel que puede mejorar tu descanso durante las vacaciones

Con el verano y las vacaciones, son muchas las personas que no dudan un solo segundo en preparar sus viajes con el objetivo, principalmente, de desconectar y recargar pilas. A pesar de todo, descansar bien en un hotel no siempre resulta tan fácil como parece, ni mucho menos. Desde los ruidos en los pasillos hasta la iluminación constante o incluso la temperatura de la habitación pueden convertirse en inconvenientes que afectan, de manera directa, al sueño. De ahí que cada vez sean más los viajeros que recurren a un método simple y efectivo como es el de colocar una toalla enrollada en la parte inferior de la puerta de la habitación.

A pesar de que pueda parecer un gesto sin importancia, esta curiosa práctica tiene diversas funciones que contribuyen a crear un ambiente mucho más cómodo para dormir. Estamos ante un recurso muy fácil de aplicar, puesto que solamente requiere utilizar una de las toallas de la habitación y colocarla ajustada al espacio que queda entre la puerta y el suelo. Uno de los motivos por los que se utiliza este truco es para tratar de reducir el ruido procedente del pasillo.

Al fin y al cabo, en muchos hoteles es bastante habitual escuchar conversaciones, puertas que se abren y se cierran, el paso de las maletas o, incluso, huéspedes que madrugan. Inevitablemente, todos esos sonidos pueden llegar a interrumpir el descanso, sobre todo a primeras horas de la mañana. Así pues, si cubres el hueco inferior de la puerta con una toalla enrollada, se consigue amortiguar parte de ese ruido exterior, haciendo que la habitación sea mucho más silenciosa y, por ende, más agradable.

Habitación de hotel | Pixabay

No podemos dejar de mencionar que otro de los problemas habituales en los hoteles tiene estrecha relación con la iluminación de los pasillos. Por razones de seguridad, suelen estar iluminados toda la noche. Es cierto que aunque las habitaciones suelen disponer de cortinas opacas para impedir la entrada de luz desde el exterior, la claridad del pasillo puede llegar a filtrarse por la parte inferior de la puerta. Por lo tanto, esa pequeña franja luminosa puede llegar a ser suficiente para molestar a quienes necesitan oscuridad para dormir.

En este sentido, la toalla también puede llegar a actuar como barrera para bloquear esa luz, proporcionando un ambiente mucho más apropiado para el descanso. Eso sí, mucho más allá del ruido y de la iluminación, este truco también puede llegar a influir en la temperatura de la habitación. Y es que en destinos donde hace más calor, el aire acondicionado suele funcionar durante gran parte de la noche para mantener una temperatura agradable.

A pesar de todo, parte de ese frío puede escaparse por el espacio que queda bajo la puerta, mientras que el aire más cálido del pasillo entra en la habitación. Esto hace que el sistema de climatización se vea obligado a trabajar con mucha más intensidad. Al colocar la toalla en ese hueco, se consigue ayudar a conservar el aire fresco dentro de la habitación, por lo que la temperatura se mantiene más estable y el aire acondicionado no necesita realizar un esfuerzo constante.

En definitiva, colocar una toalla enrollada bajo la puerta del hotel es un recurso muy sencillo y útil que, a buen seguro, podría marcar la diferencia en la calidad del descanso. Su utilidad va mucho más allá que un simple gesto, puesto que ayuda a minimizar el ruido, limitar la entrada de luz y favorecer que la temperatura de la habitación se mantenga estable. ¡Una solución muy práctica y efectiva!