¿Sabes cuáles son las playas que están más cerca de Madrid?

Si vives en Madrid y quieres escaparte a la playa cualquier fin de semana del verano, la distancia importa: no es lo mismo una hora más o menos de viaje y no lo es no solo por lo que supone esa hora en sí sino porque tienes que dejar siempre margen para el atasco de turno… Así que, como la distancia importa, cabe que lo más inteligente sea que, para una escapada de fin de semana, elijas alguna de las playas más cercanas a la capital pero ¿sabes cuáles son?.

La playa más cerca de Madrid es la de El Pinedo y está en Valencia, a unos 360 kilómetros de la capital; 360 kilómetros que tardarás alrededor de tres horas y media en recorrer en tu coche. Se trata de una playa de arena fina y ambiente tranquilo y familiar. La playa de El Saler está poco más lejos que la de El Pinedo, a unos 370 kilómetros de Madrid (3 horas y 40 minutos en coche); es más salvaje que El Pinedo y forma parte de un entorno protegido.

El Saler | Pixabay

Las siguientes serían las playas de Valencia capital (La Malvarrosa, Cabanyal y Patacona), están a unos 373 kilómetros de Madrid (prácticamente igual que El Saler, a unas 3 horas 40 minutos en coche) y son playas urbanas con todos los servicios y comodidades.

Tres playas más está a menos de 400 kilómetros de Madrid (a unas 4 horas de distancia…): la playa Racó de la Mar en Canet de Berenguer (seguimos en la provincia de Valencia) que además es una playa con bandera azul y pasa por ser una de las mejores de todo el Levante; la playa de San Antonio, en la localidad valenciana de Cullera, una opción muy recomendada para quienes viajan en familia y quienes disfrutan de los deportes acuáticos; y la playa Norte de Peñíscola, en Castellón, famosa por su espectacular castillo (el del Papa Luna…).

Gandía | Pixabay

Cabe que estés pensando ¿y si dejo el coche y me escapo a la playa en el AVE? Pues, si eliges alguna de las playas más cercanas a las estaciones del AVE en el Mediterráneo (y no tienes retrasos…) tardarás menos: en las playas urbanas de Valencia podrías plantarte en unas 2 horas; tardarías más o menos lo mismo en llegar a la playa de Gandía (aunque a las 2 horas y media de AVE tendrías que añadir unos 40 minutos de tranvía); en la playa de Castellón (El Pinar o Gurugú) estarías también en unas 3 horas y en playas alicantinas como la del Postiguet o la de San Juan de Alicante llegarías en algo más de dos horas y media.