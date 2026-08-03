Isla de Benidorm: el secreto mejor guardado de la ciudad de los rascacielos

Frente al inconfundible skyline de Benidorm, con sus enormes rascaciones, emerge un pequeño islote que muchos visitantes contemplan desde la playa, pero pocos llegan a explorar. Se trata de la isla de Benidorm, uno de los rincones más particulares de la Costa Blanca y una escapada perfecta para disfrutar de la naturaleza, a tan solo unos pocos minutos en barco de la ciudad.

Se encuentra a aproximadamente 4 kilómetros de tierra firma, y forma parte del Parque Natural de la Serra Gelada. Repleto de rocas, además ofrece una de las panorámicas más espectaculares de Benidorm, pues deja ver sus playas y rascacielos desde el mar. Así, es innegable que la perspectiva es totalmente diferente, y ese es uno de sus principales atractivos.

Playa de Benidorm con la isla al fondo a la derecha | Pixabay

Debes saber que la isla de Benidorm es pequeña, pero aún con eso tiene algunos rincones a explorar. Por ejemplo, cuenta con un sendero que sube hasta el punto más elevado de la isla, el rincón que ofrece mejores vistas del litoral alicantino y la bahía de Benidorm. Asimismo, en los días más despejados, desde allí se alcanza a ver buena parte de la Costa Blanca.

Otro de sus alicientes se encuentran en el propio mar. Y es que los fondos marinos que rodean la isla de Benidorm son increíbles. Gracias a la protección ambiental de la zona, el agua suele estar totalmente transparente y es posible practicar snorkel y contemplar de cerca una gran variedad de especies marinas.

Isla de Benidorm por la noche | Pixabay

Por si todo esto fuese poco, este islote de la provincia de Alicante tiene un aura misteriosa. Está ligado a varias leyendas, aunque la más popular cuenta que un gigante arrancó un fragmento de la cercana Puig Campana, formando tanto la característica muesca de la montaña como la isla situada frente a la costa.

Dicho todo esto, has de saber que como cualquier rincón del Mediterráneo, primavera y verano son las mejores épocas para visitar esta isla. Las condiciones del mar suelen ser más favorables y las excursiones del mar son más frecuentes. Para terminar, un consejo: si vas a visitarla, procura hacerlo a primera hora de la mañana. No solo evitarás las horas de más calor, sino que también habrá menos gente y tendrás más tranquilidad.