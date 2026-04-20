Girona Temps de Flors 2026: Todo lo que debes saber

Cada año, en mitad de la primavera, la ciudad de Girona se transforma en un verdadero jardín al aire libre. No es que florezcan plantas allí y allá como por arte de magia, pero ocurre algo igualmente bonito: monumentos, patios y rincones históricos de la ciudad se decoran con composiciones florales y arte efímero. Durante unos pocos días, este año del 9 al 17 de mayo, las calles de Girona aúnan cultura, naturaleza y creatividad. No es de extrañar que Girona Temps de Flors sea uno de los eventos más esperados de la temporada.

Debes saber que la de este año será la 71ª edición de la exposición "Flors, patis i jardins" y que contará con un total de 114 espacios para visitar. Flores de día estará abierto al público general todos los días, de 9:30 a 21:00h. Por la noche también podrán visitarse lugares en la versión Flores de noche, concretamente 17, que estarán abiertos hasta las 23:00h de domingo a viernes y hasta las 24:00h los sábados.

Uno de los mayores atractivos de Girona Temps de Flors es que permite descubrir rincones de la ciudad que normalmente no se pueden visitar, y hacerlo de manera gratuita. Y es que estas exposiciones se montan en patios históricos escondidos, iglesias y claustros, escaleras icónicas como las de la catedral y edificios institucionales que suelen estar cerrados.

Girona Temps de Flors | Pixabay

Por nombrar algunos de los rincones de Girona que en esta edición se vestirán de primavera, haremos mención a los Jardines de la Devesa, el mirador de Lluís Maria de Puig i Olivé, la calle de Trasfigueres, los baños árabes, el sótano de la catedral, el Museo del Arte o la Casa Sambola. Con esto, puedes hacerte una idea de la amplia diversidad de lugares que participan.

Dicho esto, queremos contarte que el ambiente es fresco, colorido y primaveral durante todo el día. Por la noche, en cambio, todo luce un aspecto mucho más mágico. Con iluminación que transforma por completo las instalaciones, resulta especialmente recomendable vivir también este lado del evento.

Además, Girona Temps de Flors es mucho más que exposiciones. Lo cierto es que es un festival más amplio, que viene acompañado de conciertos y actividades culturales, propuestas gastronómicas y rutas guiadas, que hacen que nunca falte el entretenimiento ni la diversión.