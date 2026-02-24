La curiosa leyenda que esconde la Ermita de Nuestra Señora de los Santos de Móstoles

Es el momento perfecto para poner rumbo al municipio madrileño de Móstoles, donde nos podemos encontrar con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes, a la par que espectaculares. Un claro ejemplo es, precisamente, la ermita de Nuestra Señora de los Santos. Tal es su importancia histórica, arquitectónica y cultural, que fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) a principios de octubre de 1994.

Ermita de Nuestra Señora de los Santos de Móstoles, a través de sus características

Para conocer su origen, debemos tener en cuenta que la ermita fue construida en el siglo XVII sobre una antigua casa de los Rojas. Con posterioridad, fue reedificada bajo las órdenes de Cristóbal Rodríguez de Jarama, entre 1680 y 1688. En cuanto a sus características, cuenta con una planta de una sola nave con pilastras toscanas al interior, cubierta con una bóveda de cañón con lunetos, mientras que el crucero cuenta con una cúpula con mutillos con brazos cortos.

En cuanto a la edificación como tal, se ejecuta a la perfección con muros de ladrillo, así como con cajones de mampostería. Cuenta con dos portadas, una de ellas a los pies, adintelada y reformada con herrajes del siglo XVIII y otra en el lado del Evangelio, que también cuenta con herrajes del siglo XVIII. No podemos dejar de hacer hincapié en el retablo mayor, siendo una impresionante obra barroca de la segunda mitad del siglo XVIII, dentro de los esquemas del barroco que tanto definió a Churriguera.

Es importante destacar que se trata de un retablo de los que se denominan “de camarín”, con dos parejas de columnas salomónicas que lo flanquean. Además, la ermita cuenta con un pequeño grupo escultórico en barro cocido policromado que data del siglo XVII, atribuido a Luisa Roldán “La Roldana”, escultora de cámara de los reyes Carlos II y Felipe V.

Ermita de Nuestra Señora de los Santos de Móstoles | Imagen de Garygillmore, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La leyenda que esconde la Ermita de Nuestra Señora de los Santos

Juan de Ocaña narró el hallazgo de la Virgen en el lugar en el que, con posterioridad, se erigió la ermita. Entre otras cuestiones, asegura que, una tarde de septiembre de 1514, había niños jugando a la pelota en el mismo sitio donde está construida actualmente la ermita. En un momento dado, la pelota fue a parar a un pequeño agujero cerca de uno de los muros laterales de aquel curioso frontón. Con objeto de sacarla, empezaron a ahondar y a ensanchar el agujero, notando rápidamente una gran oquedad.

No tardaron en descubrir que, debajo, había una cueva. Agrandaron el agujero no solamente para recuperar la pelota, sino para saber qué había exactamente en ese lugar. La sorpresa de los allí presentes fue escuchar al muchacho decir lo siguiente: “¡Aquí hay una Virgen con unos Santos!”. Otros jóvenes bajaron, y todos comprobaron que había una imagen en la cueva, por lo que corrieron a poner el hecho en conocimiento de las autoridades. Tal fue el entusiasmo del pueblo por este hallazgo que, desde aquel momento y de forma unánime, fue proclamada como patrona y protectora de Móstoles. ¡Muy curioso!