El pueblo de Girona conocido como "la Venecia de la Costa Brava" por sus canales

Girona es una provincia fascinante con localidades y municipios que tienes que conocer, como es el caso de que tienes que visitar este año, como es el caso de Figueres, la ciudad donde nació Salvador Dalí. Pero... ¿sabías que hay un pueblo que es conocido como "la Venecia de la Costa Brava?

Se trata de Empuriabrava, situada en el municipio de Castelló d'Empúries (Girona), es una de las urbanizaciones más singulares de España. Su fama se debe a su extensa red de canales navegables, que supera los 20 kilómetros de longitud y permite acceder en barco directamente a muchas viviendas. Esta característica es la que le ha valido el sobrenombre de "la Venecia de la Costa Brava".

El origen de Empuriabrava se remonta a la década de 1960, cuando se desarrolló como una marina residencial inspirada en modelos similares de Florida. La idea era crear un destino turístico exclusivo donde cada casa tuviera su propio amarre, algo que hoy sigue siendo uno de sus principales atractivos.

A diferencia de otras localidades costeras, aquí los canales forman parte del día a día. Pasear junto al agua, recorrer la zona en barco o contemplar las casas con embarcaciones privadas amarradas en la puerta es una experiencia poco común en España. Este diseño urbano, pensado para los amantes de la navegación, es lo que realmente diferencia a Empuriabrava de otros destinos de la Costa Brava.

Además de su red de canales, Empuriabrava cuenta con una amplia playa de más de un kilómetro y medio, ideal para disfrutar del Mediterráneo. También es conocida por albergar uno de los centros de paracaidismo más importantes de Europa, lo que añade un componente de aventura a su oferta turística.

Muy cerca se encuentra el Parque Natural de los Aiguamolls de l'Empordà, un espacio protegido de gran valor ecológico donde es posible observar aves y disfrutar de la naturaleza. Esta combinación de entorno natural y urbanismo singular convierte a Empuriabrava en un destino completo.

En definitiva, Empuriabrava no solo destaca por su estética, sino por su concepto. Sus canales navegables, su estilo de vida ligado al mar y su ubicación privilegiada en la Costa Brava la convierten en un lugar único en España, merecedor de su apodo como la "Venecia catalana".