Cómo surgió la Plaza de las Tendillas de Córdoba y por qué merece la pena visitarla

Viajamos a Córdoba, para conocer uno de los rincones más sorprendentes que podemos encontrar en el corazón de la ciudad. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la Plaza de las Tendillas. En la actualidad, no solamente es uno de los principales lugares de interés, sino que también es un lugar de paseo, celebraciones e, incluso, manifestaciones.

Plaza de las Tendillas de Córdoba, a través de su historia

Para conocer sus inicios, tenemos que remontarnos a principios del pasado siglo, cuando José Cruz Conde era alcalde de la ciudad. Por aquel entonces, en 1924, tomó la decisión de derribar el antiguo Hotel Suizo, que se llegó a definir como “una de las mejores fondas de España”. Una vez demolido este inmueble, que era conocido así porque sus constructores fueron los hermanos Puzzini, que eran de Suiza, quedó al descubierto una amplia superficie de terreno.

Así pues, poco a poco, se fueron añadiendo cada vez más edificios. De hecho, muchos de ellos se conservan en la actualidad. Es más, en 1926, surgieron las casas de Martín Fernández y de Casana Diéguez. Ni un año pasó cuando empezaron a construirse los edificios de la Unión y el Fénix y de Telefónica, en la zona norte de la Plaza de Tendillas.

Plaza de las Tendillas | Imagen de Adamina, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

En 1928, en la zona sur, erigieron la casa de los Condes de Colomera y la de Enrique Barrios. De hecho, estamos ante dos de los ejemplos más interesantes en cuanto a arquitectura historicista de Córdoba. Hay que mencionar que esta Plaza se cerraba con el Instituto Provincial Luis Góngora, que ya estaba en pie en 1847.

A pesar de todo, lo que más identifica a esta Plaza de las Tendillas no son sus edificios, sino la estatua ecuestre de don Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como “El Gran Capitán” y hombre de confianza de Isabel la Católica. Fue realizada por el escultor cordobés Mateo Inurria Lainosa y, a pesar de que su primera localización fue la Avenida Gran Capitán, en 1927 fue trasladada a este emplazamiento.

No podemos dejar de mencionar otro de los elementos más característicos de esta Plaza, y es su Reloj. Éste fue inaugurado en 1961 y su sonería sustituye a la perfección las habituales campanas por acordes de soleares que fueron grabados por Juanito Serrano, reconocido guitarrista flamenco. Lo más sorprendente de todo es que el paso del tiempo ha hecho que esta Plaza de las Tendillas se haya convertido en uno de los puntos de encuentro más concurridos por los cordobeses, pero también por los turistas.

Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a Córdoba, más allá de su Mezquita-catedral, su Puente Romano, su Alcázar de los Reyes Cristianos o su Palacio de Viana, entre otras joyas, no dudes en acerarte hasta la Plaza de las Tendillas. Descubrirás la más pura esencia de una de las ciudades con más encanto y con más arraigo de las que podemos encontrar en Andalucía.