Las rosquillas de San Isidro: el dulce más típico de las fiestas madrileñas

Las fiestas de San Isidro no solo llenan Madrid de chulapos, claveles y verbenas, también convierten a las rosquillas en las auténticas protagonistas gastronómicas de mayo. En las casetas y puestos instalados alrededor de la Pradera de San Isidro, cientos de madrileños y turistas aprovechan estos días para probar los dulces más tradicionales de la capital. Entre las más conocidas están las rosquillas tontas, las listas, las de Santa Clara y las francesas, cada una con una receta y un sabor diferente que forma parte de la historia popular madrileña.

Las llamadas "tontas" son las más sencillas y antiguas, elaboradas sin ningún tipo de cobertura, mientras que las "listas" llevan un glaseado de azúcar y limón que les aporta un sabor más dulce. Por su parte, las rosquillas de Santa Clara destacan por su capa blanca de merengue seco, y las francesas incorporan almendra picada y azúcar glas. Durante las fiestas, muchos madrileños mantienen la tradición de probarlas todas y elegir su favorita entre las distintas variedades.

Más allá de la gastronomía, las rosquillas representan una de las costumbres más emblemáticas de San Isidro. En plena Pradera, entre música castiza, atracciones y ambiente festivo, estos dulces siguen siendo uno de los símbolos más reconocibles de las celebraciones. Una tradición centenaria que cada año vuelve a reunir a varias generaciones alrededor de uno de los sabores más típicos de Madrid.