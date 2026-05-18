Los mejores lugares de España para ver campos de amapolas en flor

La primavera transforma muchos paisajes españoles en auténticos mares rojos gracias a la floración de las amapolas silvestres. Estas flores, que aparecen entre campos de cereal, caminos rurales y laderas montañosas, crean escenas de enorme belleza que cada año atraen a fotógrafos, excursionistas y amantes de la naturaleza. Aunque la floración depende de las lluvias y de las temperaturas, los meses de abril, mayo y principios de junio suelen ser el mejor momento para disfrutar de este espectáculo natural.

Desde las extensas llanuras castellanas hasta los paisajes mediterráneos del interior de Cataluña o Aragón, España cuenta con numerosos rincones donde contemplar impresionantes campos de amapolas en plena floración. Estos son algunos de los destinos más recomendables para organizar una escapada primaveral inolvidable.

Brihuega y La Alcarria, el gran secreto primaveral de Guadalajara

Brihuega se ha convertido en uno de los destinos rurales más populares de Castilla-La Mancha gracias a sus famosos campos de lavanda, pero pocos saben que durante la primavera sus alrededores también se llenan de amapolas. Las carreteras secundarias y caminos agrícolas cercanos al municipio ofrecen paisajes teñidos de rojo que contrastan con el verde intenso de los cereales.

Toda la comarca de La Alcarria, entre Guadalajara y Cuenca, regala además estampas espectaculares durante esta época del año. Localidades como Torija, Cifuentes o Sacedón aparecen rodeadas de campos floridos que convierten cualquier ruta en coche en una experiencia visual única.

La cercanía con Madrid hace que esta zona sea perfecta para una escapada de fin de semana o incluso para una excursión de un día.

Castilla y León: mares rojos entre campos infinitos

Las enormes llanuras agrícolas de Castilla y León son uno de los mejores lugares de España para ver amapolas silvestres. Durante la primavera, muchas carreteras secundarias atraviesan extensiones de cereal salpicadas de flores rojas que parecen no tener fin.

Provincias como Palencia, Valladolid, Burgos o Zamora ofrecen algunos de los paisajes más fotogénicos del interior peninsular. El contraste entre los cielos abiertos, los tonos verdes del campo y las amapolas crea imágenes muy características de la España rural.

Además, el escaso tráfico y la tranquilidad de estas zonas permiten disfrutar del paisaje con calma, especialmente al amanecer o al atardecer.

Valle del Jerte: mucho más que cerezos en flor

Aunque el Valle del Jerte es famoso por la floración de los cerezos, la primavera continúa ofreciendo espectáculo incluso después de que los árboles pierdan sus flores blancas. En mayo, muchas zonas agrícolas y caminos rurales se cubren de amapolas silvestres, especialmente en las áreas más bajas del valle.

Campo de amapolas | iStock

El entorno natural, rodeado de montañas y gargantas de agua cristalina, convierte esta región extremeña en uno de los destinos más completos para disfrutar de la naturaleza durante la primavera.

Además de contemplar los campos floridos, los visitantes pueden aprovechar para recorrer pequeños pueblos serranos, hacer rutas de senderismo o bañarse en piscinas naturales.

Aragón y Los Monegros: el sorprendente contraste del desierto florido

Uno de los paisajes más sorprendentes aparece cada primavera en Aragón. Algunas zonas semidesérticas de Los Monegros cambian radicalmente tras las lluvias y se llenan de flores silvestres, entre ellas grandes extensiones de amapolas.

El contraste entre la tierra árida y el rojo intenso de las flores genera imágenes espectaculares y poco habituales en España. También destacan otras zonas aragonesas como Cinco Villas o los alrededores de Belchite, donde los campos agrícolas se llenan de color durante abril y mayo.

Este tipo de paisajes son especialmente atractivos para fotógrafos y viajeros que buscan escenarios menos conocidos.

La Rioja y los campos entre viñedos

La primavera también transforma muchos paisajes vinícolas de La Rioja. Entre viñedos y caminos rurales aparecen amapolas que aportan color a una de las regiones más bonitas del norte de España.

Pueblos como Haro, Briones o San Vicente de la Sonsierra permiten combinar rutas gastronómicas y enológicas con paseos por campos floridos. El resultado es una escapada perfecta para quienes buscan naturaleza, buena comida y tranquilidad.

Además, la mezcla de viñedos, arquitectura tradicional y flores silvestres crea escenas muy atractivas para la fotografía.

Cataluña interior: amapolas entre pueblos de piedra y viñedos

Las comarcas interiores de Tarragona y Lleida también ofrecen algunos de los paisajes primaverales más bonitos de Cataluña. Zonas como el Priorat, Terra Alta, Urgell o Segarra se llenan de amapolas durante mayo, especialmente en campos de cereal y caminos rurales.

Aquí las flores aparecen junto a viñedos, almendros y pequeños pueblos medievales, creando un entorno muy diferente al de otras regiones españolas.

La tranquilidad de estas áreas y la escasa masificación turística convierten el interior catalán en una excelente opción para disfrutar de una primavera más pausada.