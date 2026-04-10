El pueblo pesquero de Galicia donde se ha grabado la segunda temporada de Clanes

Viajar a través de las series y películas más famosas del momento es una de nuestras pasiones en Viajestic. Recientemente, por ejemplo, te hablábamos del pueblo de Guadalajara donde se ha grabado la segunda temporada de Entre Tierras.

Actualmente, una de las series más vistas de Netflix es Clanes, que acaba de estrenar su segunda temporada y en tan solo unas horas se ha colocado en el podio de la plataforma. Protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas gira alrededor del narcotráfico gallego y, además, del romance entre sus personajes.

Pero... ¿Sabes en qué lugares concretamente tuvo lugar el rodaje? Pues, aunque ha habido alguna pequeña variación respecto al a primera temporada, lo cierto es que la serie se ubica su gran mayoría en Cambados, un pequeño pueblo pesquero de Pontevedra (Galicia).

Cambados, en Galicia | iStock

Otros lugares donde también se ha grabado la segunda temporada de Clanes son Comarca do Salnés, O Grove, La Toja, Sanxenxo, Carril y el paseo a Vilagarcía. Además de municipios como Ares, Oleiros, Narón, Ferrol o Malpica.

En algunas escenas de la serie también vemos Dublín (Irlanda), donde Ana rehace su vida cinco años después de los hechos de la primera temporada, y Madrid, una parte central muy importante del desarrollo de la ficción que no queremos contar para evitarte spoilers.

Cambados, en Galicia

Cambados es una villa situada en la provincia de Pontevedra, en la comunidad autónoma de Galicia, y forma parte de la comarca del Salnés, en pleno corazón de las Rías Baixas. Es conocida por su ubicación privilegiada junto a la ría de Arousa, lo que le da un paisaje costero muy característico, con zonas de marisqueo, viñedos y pequeñas islas. Su clima suave y húmedo favorece tanto la agricultura como la vida marinera, dos pilares fundamentales de su identidad.

Uno de los mayores atractivos de Cambados es su riqueza histórica y arquitectónica. Su casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural, y en él destacan monumentos como las ruinas de Santa Mariña Dozo, la iglesia de San Benito o el Pazo de Fefiñáns, un impresionante ejemplo de arquitectura señorial gallega. Pasear por sus calles empedradas permite descubrir plazas con encanto, soportales y casas de piedra que reflejan siglos de historia vinculada a la nobleza y al comercio marítimo.

Cambados, en Galicia | iStock

Además, Cambados es considerada la capital del vino Albariño, uno de los más prestigiosos de España. Cada año celebra la Fiesta del Albariño, declarada de Interés Turístico Internacional, que atrae a miles de visitantes. La tradición vitivinícola se combina con una excelente gastronomía basada en productos del mar, como mariscos y pescados frescos, lo que convierte a Cambados en un destino muy valorado tanto por amantes del vino como de la buena mesa.