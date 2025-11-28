La bonita villa pirenaica de Aragón que tiene una de las plazas medievales mejor conservadas del mundo

Con la mirada puesta en las Navidades, en anteriores artículos hemos recomendado algunos de los destinos que más merecen la pena visitar este diciembre y exprimir el encanto que transmiten estas fechas cargadas de magia.

Si recientemente hablábamos sobre los siete pueblos europeos para viajar en estas fechas, ahora contamos el que es uno de los mejores lugares en España para una escapada antes de que acabe el año.

En el corazón del Sobrarbe, se alza Aínsa, en Huesca, una villa pirenaica y medieval con murallas perfectamente conservadas que fue elegido como uno de los pueblos más bonitos de España

El pueblo de Aínsa con sus vistas panorámicas de las cumbres de los Pirineos. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Huesca. Aragón. | iStock

Su imponente castillo, que se eleva sobre una colina, nos da la bienvenida, pero al adentrarse en la Plaza Mayor, descubrimos una de las plazas medievales mejor conservadas del mundo, rodeadas de arcos, soportales y fachadas románicas.

Esta villa aragonesa tiene una importancia histórica que se remonta a la Batalla de Aínsa, del siglo VIII, cuando un ejército cristiano derrotó a las fuerzas musulmanas tras la aparición de una cruz de fuego sobre una encina.

Castillo de Ainsa, Huesca | Imagen de Basotxerri en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Además, algunas de sus construcciones más pintorescas son la Colegiata de Santa María, construida entre los siglos XI y XII, el Castillo de Aínsa, una fortaleza con origen medieval, o su casco antiguo, con calles empedradas y balcones floridos en primavera.

En cuanto a las opciones para los amantes de la naturaleza, este pueblo de poco más de 2.000 habitantes es uno de los mejores puntos de acceso al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, pero también rutas de senderismo para todos los niveles en los que disfrutar de flora y fauna como quebrantahuesos, ciervos, tritones pirenaicos o milanos.