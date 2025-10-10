Día de la Hispanidad: Horario y recorrido del tradicional desfile militar del 12 de octubre en Madrid

Como bien sabrás este domingo 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad y, aunque solo 5 comunidades trasladan el festivo al lunes 13 de octubre, lo cierto es que muchas ciudades de España, como es el caso de Madrid, se llenan de actividades.

La gran mayoría de ellas son culturales, como es el caso de todos los museos y monumentos que abren gratis. Pero si hay algo que muchos esperan con ilusión es el tradicional desfile militar. A continuación te contamos el horario y su recorrido por las calles de la capital.

Como ha ocurrido en años anteriores, el desfile arrancará sobre las 12:00 horas desde la Glorieta del Emperador Carlos V (Atocha), después seguirá por la tribuna real, el Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos y finalizará en la Plaza de Colón, sobre las 13:30 horas.

Tal y como recoge el Ministerio de Defensa en su página web, la secuencia de los actos centrales y el recorrido será la siguiente: