La desapercibida ciudad de Andalucía que The Guardian recomienda por sus atardeceres y arquitectura renacentista

A nadie se le escapa que Andalucía es uno de los territorios de España con más encanto y opciones con las que disfrutar de experiencias únicas. Ya sea por sus parques naturales o sus históricas ciudades, el sur de nuestro país es una parada obligatoria para los turistas ya sean nacionales o extranjeros.

Sin embargo, los primeros destinos que se vienen a la mente de aquellos que quieren viajar hacia Andalucía suelen ser Sevilla, Cádiz o Málaga, obviando otros que merecen mucho la pena. Así, The Guardian ha recomendado la capital de provincia que para ellos es la gran desconocida del territorio.

Se trata de Jaén y el tabloide británico describe a la ciudad y la provincia como la una "desapercibida" dado que los visitantes suelen "dirigirse a las cercanas Granada o Córdoba".

Jaén | Pixabay

"Es una pena, ya que están repletas de arquitectura renacentista, incluyendo una magnífica catedral, y son famosas por ser una de las cunas del aceite de oliva. Gracias a su ubicación histórica entre la Castilla cristiana y la Granada musulmana, la ciudad está rodeada de castillos", explican en un artículo, recomendando alojarse en el Parador, que se encuentra en la cima del cerro de Santa Catalina, junto al castillo. "Las vistas a Sierra Morena desde sus habitaciones son inigualables".

Junto a ello, en otro artículo destacan también la cruz del castillo de Santa Catalina, desde donde se ve la ciudad y "los interminables olivares que la rodean": "Será difícil encontrar un lugar más hermoso para contemplar la puesta de sol".

Castillo de Jaén | EFE

Otro de los aspectos que elogian de la ciudad es que "ha logrado conservar su ambiente tradicional andaluz y sus barrios, incluso el centro, siguen siendo poco turísticos".

"Merece la pena pasear por los barrios de La Merced, San Bartolomé y San Juan. Si busca una combinación de tradición y ocio, visite el barrio de San Ildefonso, con sus bares y tiendas junto a la plazuela de la iglesia", recomiendan.

No cabe duda que tanto la ciudad como la provincia de Jaén esconde un amplio abanico de posibilidades, tanto naturales como históricas o gastronómicas que la hacen una de las visitas más atractivas y menos masificadas de Andalucía.