Descubre Teror, un pueblo navideño con clima primaveral

Si te digo que pienses en destinos navideños, seguro que te vienen a la mente grandes ciudades como Londres o Nueva York, lugares más coquetos como la Alsacia francesa o destinos invernales como Laponia. Pero, ¿qué me dices si te propongo un lugar donde la Navidad se vive de forma mágica pero su clima es primaveral? Teror, en Gran Canaria, es el destino ideal para viajar en diciembre si se quiere disfrutar del ambiente navideño pero sin pasar frío.

Rodeado de montes verdes, con un clima suave durante todo el año, Teror es uno de los pueblos más emblemáticos y con más encanto de las Islas Canarias. Sus calles son muestra de la arquitectura colonial, su ambiente está cargado de tradición y eso, junto a su identidad religiosa, le ha hecho tener la etiqueta de "pueblo navideño"

Aunque claro, si uno decide coger un avión para plantarse en las Canarias y llegar luego hasta Teror, espera encontrar un ambiente festivo de verdad. Y te adelantamos algo: lo hay. Sus casitas con balcones de madera y sus calles empedradas, con fachadas en tono pastel y plazas repletas de naranjos, generan un escenario perfecto que se acentúa todavía más cuando llega diciembre.

Navidad en Teror | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Teror

Durante el último mes del año, los balcones se decoran, las tiendas de productos artesanales visten sus escaparates para la ocasión y las calles se llenan de música. Además, el casco histórico de Teror se ilumina con luces especiales y los adornos se encuentran aquí y allá. Además, este pueblo presume de tener uno de los mercadillos navideños más bonitos de Gran Canaria.

Por si la decoración fuera poco, el Ayuntamiento prepara año tras año un amplio programa de actividades para toda la familia. Desde un belén solidario hasta la recreación de un belén viviente, pasando por la visita de Papá Noel o la Fiesta de tardeo de Fin de Año, las posibilidades son muchas.

Así, si decides visitar Teror en Navidad no te vas a arrepentir, porque no tendrás tiempo para el aburrimiento. Además, disfrutarás de un pueblo coqueto y acogedor, que durante todo el año desprende esa magia que normalmente se asocia a diciembre. Solo que en esta época, se multiplica su encanto. ¡Y permite huir del frío!