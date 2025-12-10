Descubre el Pazo del Faramello, una de las grandes joyas del Camino Portugués

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a la provincia gallega de A Coruña, concretamente hasta el municipio de Rois. Allí nos topamos con una impresionante y espectacular construcción como es el Pazo del Faramello. Está ubicado sobre el cañón del río Tinto. Entre sus numerosas características, destaca porque en sus jardines encontramos uno de los acebos más antiguos del país. Un símbolo que aparece, precisamente, en el escudo de Rois. Esta edificación, que pertenece a la familia Rivero de Aguilera, se encuentra a aproximadamente 12 kilómetros de Padrón, pero también de Santiago de Compostela.

Pazo del Faramello, a través de su historia

En el lugar en el que está situado se fundó, en 1710, la primera fábrica de papel de Galicia. De hecho, durante 30 años, fue la única que tenía permiso para poder expedir papeles de la corona del Rey Felipe V. No podemos dejar de mencionar que, en el siglo XVIII, llegó a dar trabajo a más de 50 familias de la zona.

Eso sí, fue el genovés Marqués de Piombino el que ordenó la construcción del Pazo del Faramello. Ahora bien, ¿por qué tiene tanta importancia? Entre otras cuestiones, por haber sido pionero en el ámbito industrial, pero también por albergar un arsenal para luchar en la guerra de la independencia contra los franceses. Lejos de que todo quede ahí, este Pazo también fue utilizado por el Rey Alfonso XIII como residencia estival.

Pazo del Faramello, a través de sus características

Para comenzar, debemos destacar que cuenta con unas soluciones arquitectónicas que son verdaderamente innovadoras para la época. Un claro ejemplo es la cubierta vegetal de la real fábrica de papel, pero también la creación de la primera presa industrial. Además, alberga diversos bienes que están incluidos en el catálogo cultural de Galicia, como es el caso de los cruceros (monumentos religiosos abundantes en Galicia), así como la Capilla de Nuestra Señora de las Nieves.

Pazo de Faramello | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

En cuanto a la capilla, abovedada, es de estilo barroco rural gallego y fue consagrada en el año 1727. En su interior encontramos el retablo, obra del reconocido escultor José Gambino que, además, nació en este Pazo. Además, hay que destacar que en los dominios de este lugar nos topamos con dos cruceros, siendo uno de ellos el más alto que podemos encontrar en el Camino Portugués.

Pazo del Faramello, a través de sus curiosidades

En los márgenes de la finca en la que se encuentra, está el famoso castro de la Reina Lupa. Según cuenta la leyenda, fue la que proporcionó los toros que trasladaron los restos del Apóstol Santiago, que hoy están situados en la Catedral de Santiago de Compostela. Por si fuera poco, hay que mencionar que es el último Pazo atravesado por el Camino Portugués, pero también por la Ruta del Mar de Arousa. ¡Sorprendente!