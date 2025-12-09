Iglesia de San Froilán de Lugo: su historia y por qué San Bartolomé preside su fachada

Viajamos a Galicia, concretamente hasta la preciosa ciudad de Lugo, donde nos topamos con una gran cantidad de edificaciones, monumentos y rincones verdaderamente sorprendentes, espectaculares y especiales. Más allá de por sus murallas, este lugar destaca por muchísimas otras construcciones, como es el caso de la Iglesia de San Froilán.

Estamos ante un sorprendente templo católico que está ubicado en el casco histórico de Lugo. Entre otras tantas cuestiones, cabe destacar que está dedicado al patrón de la ciudad. Lo que es un hecho es que, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha ganado a pulso ser uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad gallega.

Iglesia de San Froilán de Lugo, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que, originalmente, esta construcción formaba parte del antiguo Hospital de San Bartolomé o de San Juan de Dios, que fue fundado por Alonso López Gallo, obispo de Lugo, en el año 1621. Se trataba de una edificación que prestaba asistencia a enfermos, pero también a los peregrinos que llegaban a Lugo en su camino hacia Santiago de Compostela.

Es importante destacar que la iglesia que conocemos en la actualidad fue levantada a mediados del siglo XVIII, con el apoyo de Francisco Izquierdo Tavira, el que por aquel entonces era el obispo de la ciudad. Desde que se llevaron a cabo esas significativas obras, lo cierto es que la construcción ha sufrido pocos cambios.

Si hablamos de la historia de esta Iglesia de San Froilán que podemos encontrar en Lugo, debemos hacer mención a lo que ocurrió en el año 1857. Por aquel entonces, el hospital sufrió un aparatoso incendio que acabó afectando a gran parte de sus instalaciones. Por fortuna, los daños no fueron tan graves como se pensó en un primer momento.

Interior de la Iglesia de San Froilán de Lugo | Imagen de Lancastermerrin88, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Aun así, el coste de reparación de una construcción de semejantes dimensiones y, sobre todo, de su antigüedad era bastante elevado, por lo que el Ayuntamiento de la ciudad gallega se vio obligado a ordenar su derribo dos décadas más tarde de que se produjese el terrible incendio. Fue entonces cuando la Iglesia de ese conjunto pasó a convertirse en la Parroquia de San Froilán.

Eso sí, la escultura que preside la fachada del templo continúa representando a San Bartolomé, santo que daba nombre a ese antiguo Hospital. En la actualidad, este templo está adosado al Colegio de la Milagrosa de Lugo, antes conocido como Escuela de Niñas Pobres, a cargo de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl desde 1900.

Lo que es un hecho es que, con el paso del tiempo, esta Iglesia de San Froilán se ha convertido en uno de los grandes atractivos de Lugo. No solamente llama la atención por su belleza cultural y arquitectónica, sino también por esa sorprendente historia que hay detrás, estrechamente relacionada con uno de los Hospitales más reconocidos de la zona.