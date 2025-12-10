4 pueblos de Portugal que merece la pena visitar en diciembre

Portugal, como país europeo de tradición cristiana, celebra la Navidad a lo grande en todos sus rincones, ahora bien, hay algunos pueblos y ciudades especialmente famosos por sus luces navideñas, sus mercados, sus villancicos, sus bocados dulces y salados de Navidad… Te recomendamos 4 de esas localidades a las que podrás llegar por carretera desde cualquier punto de la península y disfrutar así de un fin de semana de diciembre la mar de navideño:

Óbidos, la Vila Natal de Portugal

Vila Natal en Óbidos | Imagen cortesía de Turismo de Portugal

Óbidos es la ciudad de la Navidad por excelencia en Portugal, de hecho su carta de presentación en diciembre es siempre Vila Natal, el Mercado de Navidad más famoso de Portugal; pasear por las calles empedradas y flanqueadas por casas blancas decoradas con flores en Óbidos y en diciembre, hacerlo además al atardecer cuando la ciudad se ilumina con sus luces navideñas es una experiencia de lo más romántico que puedes completar degustando un rico chocolate caliente.

Braga, la ciudad de los arcos y la Navidad

Braga | Imagen cortesía de Turismo de Braga

Braga es una de las ciudades más populares de Portugal tanto por su arquitectura y su santuario como por su iluminación y decoración navideña: el Mercado de Navidad se instala en la Plaza de la República y sus alrededores aunque más que el mercado en Braga es famoso el Belén, un Belén gigante elaborado con figuras artesanales.

Guimaraes, cuna de Portugal

Guimaraes | Imagen de Feliciano Guimarães from Guimarães, Portugal, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Guimaraes es una ciudad Patrimonio de la Humanidad y está considerada como la cuna y origen de Portugal; en diciembre celebra la Navidad maravillosamente: descubrirás mercados navideños en Largo da Oliveira y en las plazas de la ciudad, belenes tradicionales, talleres organizados para niños… todo ello en una localidad medieval que se ilumina al caer la noche.

Coimbra, ciudad universitaria y navideña

Coimbra | Pixabay

Coimbra es una ciudad universitaria que no solo se engalana de modo deslumbrante en diciembre para celebrar la Navidad iluminando sus calles sino que instala mercados de Navidad en la plaza del Comercio y sus alrededores, expone belenes tradicionales y ofrece también pistas de hielo temporada para goce y disfrute tanto de niños como de adultos.

Elijas la ciudad o el pueblo que elijas no olvides degustar los bocados más típicos de esta época en Portugal, en particular dulces como los filhós, broas de mel y gingerbread.